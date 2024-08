Samsung Galaxy Z Fold 6 è meno resistente di Fold 5: lo dimostra JerryRigEverything

Checché le aziende ne dicano, gli smartphone pieghevoli come Samsung Galaxy Z Fold 6 sono ben lontani dall’essere resistenti quanto quelli tradizionali. Gli aspetti critici sono fondamentalmente due: il display interno, che per la sua natura flessibile non può garantire la stessa coriaceità di quelli rigidi, e la cerniera di piegamento, elemento critico in quanto contiene tantissime componenti minuscole che devono stare quanto più lontane dalla polvere.

Vediamo come si comporta Samsung Galaxy Z Fold 6 nei test di JerryRigEverything

Grazie alla tecnologia Shear Thickening Fluid che ne compone lo strato protettivo, il display interno di Samsung Galaxy Z Fold 6 presenta una piega meno pronunciata. Al contempo, contrariamente al potente Gorilla Glass Armor di Samsung Galaxy S24 Ultra, lo strato plastico che vi è sopra si graffia al livello 2/3 della scala di Mohs, al punto tale che basta un’unghia per graffiarlo; il display esterno è invece protetto da Gorilla Glass Victus 2, graffiandosi come al solito al livello 6.

Non troviamo nemmeno il titanio della serie S24: al suo posto c’è un più classico frame in alluminio, che assieme al telaio complessivo resiste tranquillamente al famigerato bend test. Una delle (poche) novità del pieghevole Samsung è la certificazione, adesso di tipo IP48, che oltre a quella all’acqua aggiunge la resistenza alla polvere. Tuttavia, i test di JerryRigEverything evidenziano una minore capacità di evitare l’introduzione di detriti rispetto a Z Fold 5: sporcandolo con della sabbia, sono evidenti gli scricchioli nell’aprirlo e chiuderlo.

JerryRigEverything ha anche ben pensato di effettuare il teardown di Samsung Galaxy Z fold 6, e tolto un piccolo incendio scaturito dal disassemblaggio del display pieghevole, gli interni sono come ci si aspetta da uno smartphone fabbricato da Samsung. Le batterie sono facilmente rimovibili grazie alle apposite linguette, e fra le varie componenti troviamo un rinnovato impianto di dissipazione con una camera di vapore più grande del 60%. Vi ricordiamo che lo stesso tipo di test è stata eseguita anche su Z Flip 6.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le