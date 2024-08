Recensione Touroll J1: telaio da sterrati, guidabilità da città

Ultimamente il mercato delle bici elettriche è stato praticamente invaso da una particolare tipologia di e-bike che, in sostanza, porta con sé telaio e ruote adatti anche agli sterrati (e alle gite fuori porta, magari in montagna) affiancati da una guidabilità ed accessori pensati per poterne usufruire al massimo anche in città.

E la Touroll J1 è proprio un esempio perfetto della categoria. È venduta ad un prezzo molto contenuto, ha un telaio che potremmo definire “ibrido” tra una muntain bike e una city bike, integra un portapacchi in grado di supportare un peso massimo di 25 Kg ed è totalmente in regola con le leggi italiane.

Recensione Touroll J1: come una MTB ma perfetta anche per la città

Videorecensione Touroll J1

Design e materiali

Quando ho definito la Touroll J1 un ibrido, l’ho fatto basandomi sul suo design generale. Ha una forcella anteriore, delle gomme da 2.1”, il tubo orizzontale del telaio è molto inclinato verso il piantone ed il manubrio largo e l’impostazione di guida sono quelle tipiche di una MTB front suspended. Ma ha anche il portapacchi, un cambio “da città”, così come i parafango e la sella. Insomma, è quella che si potrebbe definire una bici da trekking in cui, anche se potrebbe essere utilizzata in situazioni “meno cittadine”, si vede che il brand ha voluto puntare su elementi che tendono a migliorarne la comodità generale.

È comunque una bicicletta elettrica molto bella. Il telaio ha linee eleganti, bombate, è realizzato in lega d’alluminio ed ha una colorazione opaca molto bella da vedere e, tutto sommato, il suo aspetto non la fa neppure sembrare una bici elettrica. Questo anche grazie ad una batteria che è stata perfettamente integrata nella struttura della bici stessa e che, anche se non si tratta di una bicicletta elettrica pieghevole, è possibile estrarre e caricare separatamente. Anche la centralina di controllo elettronico è integrata nel telaio, ed è un particolare da non sottovalutare considerando che la stragrande maggioranza dei modelli nella fascia di prezzo della Touroll J1 ha sia la batteria che la centralina esterne.

Il sistema di ammonizzazione è unico, è posizionato anteriormente ed è composto da due forcelle che è possibile regolare con lo stesso metodo che abbiamo visto in praticamente tutte le altre bici dell’azienda. Però, data la dimensione dei pneumatici (che sono da 27,5 x 2.1 pollici), avrei preferito che quelli di Touroll integrassero quantomeno un ulteriore ammortizzatore posteriore che, se proprio non volevano inficiasse il design della bici (o facesse aumentare il prezzo), avrebbero almeno potuto integrare nel sellino.

Per fortuna gli pneumatici sono leggermente più larghi della media (in genere queste bici si fermano sotto gli 1.95”) e la sella è piuttosto imbottita, il che aiuta a gestire meglio le vibrazioni e gli urti in cui ci si potrebbe imbattere quando la si guida su fondi stradali non uniformi, ma vi do un consiglio: date le sue dimensioni la bici arriva con diverse parti da montare con attenzione perché alcuni elementi, come ad esempio il parafango anteriore, qualora non venissero fissati saldamente e alla giusta posizione potrebbero risultare un po’ rumorosi.

Il peso netto è di 26.4 Kg ed è grande 182 x 68 x 111 cm, il che vuol dire che è una di quelle bici che devono essere montate su un supporto apposito per essere trasportate con la machina, ma l’ergonomia del telaio la rende decisamente comoda e guardandone lo spessore, quasi non si riesce ad immaginare la sensazione di solidità che trasmette che, invece, è tanta: da questo punto di vista Touroll ha fatto un ottimo lavoro.

Il pacco batteria è estraibile, e si nota solo perché è realizzato con una colorazione leggermente diversa da quella del telaio: per estrarlo è necessario utilizzare la chiave che si trova nella confezione, in questo modo lo si potrà ricaricare in maniera del tutto indipendente dalla bicicletta.

Sul manubrio è stato inserito un computer di bordo a mi avviso dalle dimensioni un po’ sproporzionate rispetto alla bicicletta che, anche se è piuttosto piccolo, è dotato di una retroilluminazione davvero fortissima ed è visibile perfettamente anche in condizioni di luce diretta.

Sulla destra, poi, è stato inserito un campanello tradizionale e no, non c’è l’acceleratore: Touroll J1 è una bici elettrica perfettamente in regola con le leggi italiane ed europee, ma il brand ha furbamente inserito l’acceleratore nella confezione. In questo modo, qualora lo si volesse montare utilizzare ci si prenderebbe la responsabilità.

Bene i pedali, che sono realizzati con un materiale molto solido ed hanno un particolare design che non solo è piacevole da vedere, ma aumenta il grip con i piedi quando si va a pedalare.

Motore e cambio

Out of the box la Touroll J1 arriva con un motore brushless limitato a 250w (con 450w di picco) ed in grado di garantire una velocità massima di 25 Km/h. Numeri in regola con le vigenti normative, che è però possibile sbloccare aumentando la velocità massima. Molto bene la coppia di 45 nm che, certo, non è eccessiva ma è sufficiente agli utilizzi tipo della bicicletta e, soprattutto, viene erogata in maniera molto bilanciata.

Anche grazie alla batteria da 15.6 Ah a 36v, la Touroll J1 è in grado di garantire un’ottima spinta, anche in salita, e la possibilità di supportare un peso massimo che arriva fino a 120 Kg. Niente male, considerando già il peso del prodotto che di certo non è tra i più contenuti in circolazione.

Insomma, con i suoi 45 nm dichiarati, il motore della Touroll J1 è uno di quei motori che rendono la bicicletta più che buona per la città, ma che permettono a chi vuole divertirsi in montagna di percorrere lunghi tracciati anche con salite piuttosto ripide, con la garanzia della presenza costante dell’assistenza elettrica.

Molto preciso il cambio Shimano a 9 rapporti, che è sempre fluido e veloce nei cambi e che può essere controllato con un selettore posto all’estremità del manubrio, di ottima qualità i doppi freni a disco che sono meccanici (sarebbe stato bello vedere utilizzato un sistema idraulico) ma arrivano già ben tarati di fabbrica.

La prova su strada

Ma come si guida la Touroll J1? Per rispondere alla domanda, devo fare una premessa: io non sono un fan delle biciclette elettriche con questa impostazione di guida, e nella città in cui vivo ho la necessità di un buon sistema di ammortizzazione degli urti e delle vibrazioni. Per questo non ero molto convinto circa la guidabilità della Touroll J1 dalle mie parti. In realtà però, già dopo qualche metro mi sono dovuto ricredere: è una bicicletta elettrica silenziosa, maneggevole e ben bilanciata, ha un motore potente il giusto ed un buon sistema di assorbimento degli urti anteriore.

Posteriormente però sono dell’idea che l’azienda avrebbe potuto fare meglio quantomeno, e ripeto, utilizzando un sellino ammortizzato piuttosto che uno di tipo standard che è sì comodo, ma potrebbe risultare piuttosto duro. Detto questo, mi piacciono molto l’ergonomia del telaio e le ruote, anche se non sono grandi, fanno il massimo nelle loro possibilità nell’assorbimento degli urti.

Sono convinto che l’impostazione generale della Touroll J1 piacerà sia a chi desidera una bicicletta elettrica da città con cui, perché no, trasportare anche dei piccoli pesi (come ad esempio la spesa), sia agli amanti delle gite fuori porta.

Autonomia della batteria

La batteria della Touroll J1 è da 10.4 Ah e 36V, ed è in grado di garantire un’autonomia di poco inferiore ai 70 Km con la minima pedalata assistita (l’azienda garantisce 100 km, ma direi che comunque è un buon risultato). Buone anche le performance qualora si volesse andare con la massima assistenza: nei miei test sono riuscito a superare di poco i 40 Km di autonomia, un traguardo niente male, soprattutto considerando i tantissimi saliscendi presenti ad Avellino.

La ricarica però, continua ad essere piuttosto lenta: con il caricabatterie che esce in confezione, saranno necessarie circa 6-7 ore per passare dallo 0% al 100%.

Prezzo di vendita e conclusioni

Touroll J1 costa 749,00 euro su Geekbuying oppure è possibile acquistarla anche su Amazon: vi consiglio di tenere sempre sotto controllo il box qui in basso, perché qualora ci fosse un coupon sconto è li che lo trovereste. E sì, non è tra le bici elettriche più economiche, ma il rapporto qualità prezzo è a suo favore: ha un design elegante, tutti gli elementi sono integrati nel telaio, ha una buona forcella ed un motore sempre presente, ed il portapacchi la rende molto comoda per trasportare piccoli carichi in città.

Certo, è grande e con questa qualità mi sarebbe piaciuto vedere un sistema di freni a disco idraulici ed un computer di bordo più grande, per è una bici dinamica perfetta per l’utilizzo cittadino e per le gite fuori porta.



