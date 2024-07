OPPO A3 ufficiale: molto più resistente dei soliti entry-level

Gli smartphone odierni sono tendenzialmente più duraturi di quelli del passato, ed è per questo che ha senso che esistano modelli come OPPO A3. Se una volta i produttori utilizzavano stratagemmi di obsolescenza programmata, specialmente per i prodotti più economici, oggi si tende a fare il contrario, allungando la vita anche dei telefoni di fascia bassa.

Presentato ufficialmente il nuovo OPPO A3: tutte le sue caratteristiche

Nelle colorazioni Tranquility Black, Aurora Purple e Mountain Stream Green e con dimensioni di 162,5 x 75,4 x 7,15 mm per 178 grammi, la scocca in vetro di OPPO A3 ha una certa resistenza. Pur non avendo una certificazione IPxx come A3 Pro, OPPO afferma che sia impermeabile e capace di resistere alla pioggia per 10 ore. C’è però la certificazione SGS Gold Label che comprova la resistenza alle cadute fino a 1,8 metri su entrambi i lati, grazie al design rialzato dal telaio e al vetro protettivo Crystal Shield davanti e Crystal Diamond dietro.

Questo vetro protegge il display AMOLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, sensore ID ottico integrato e luminosità massima di 1.200 nits. Lo muove lo Snapdragon 695, SoC TSMC a 6 nm comprensivo di CPU Kryo octa-core (2 x 2,2 GHz A78 + 6 x 1,8 GHz A55), GPU Adreno 619 e memorie da 8/12 GB di RAM LPDDR4X e 256/512 GB di ROM UFS 2.2 espandibile tramite microSD.

La dotazione comprende una batteria da 5.000 mAh con ricarica Super VOOC da 45W, connettività dual SIM 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C, doppia fotocamera posteriore da 50+2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità, fotocamera frontale da 8 MP f/2.0 e software Android 14 con ColorOS 14.0.

OPPO A3 è disponibile in Cina a partire dal prezzo di 1.600 CNY (204€) per la variante base da 8/256 GB, salendo a 1.800 CNY (229€) per quella da 12/256 GB e infine 2.100 CNY (268€) per quella da 12/512 GB.

