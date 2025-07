Realme Note 70T avvistato in uno store italiano: ecco il nuovo low budget stiloso

A inizio 2024 Realme ha dato il via alla nuova serie economica Note, una famiglia di dispositivi caratterizzati da un look stiloso e specifiche basilari ma in grado di togliere qualche soddisfazione, ed un prezzo accessibile. La prossima aggiunta sarà Realme Note 70T, protagonista di un corposo leak con tanto di immagini ed una scheda tecnica quasi completa.

Realme Note 70T tra immagini e specifiche leak: cosa sappiamo del nuovo budget phone in arrivo in Italia

Crediti: xpertpick

Il nuovo budget phone di Realme è stato avvistato in alcune certificazioni (tra cui quella FCC) e poi anche nello store online di un rivenditore italiano. Realme Note 70T è un dispositivo di fascia economica e lo si nota già dal design: il retro è elegante e stiloso, con un modulo fotografico squadrato ed una scocca raffinata.

Tuttavia la parte frontale presenta un notch a goccia, elemento ormai destinato solo alla fascia bassa. Come per il predecessore troviamo la certificazione IP64 contro polvere ed acqua mentre a muovere il tutto c’è ancora una volta un SoC Unisoc (T7250).

Crediti: xpertpick

La batteria è un’unità da 6.000 mAh con ricarica da 15W mentre il comparto fotografico vede protagonista un sensore da 50 MP accompagnato da una selfie camera da 16 MP.

La serie Note è presente in Italia da due generazioni, con i modelli Note 50 e Note 60; di conseguenza è lecito ipotizzare anche anche il nuovo smartphone arriverà alle nostre latitudini. Non ha caso Realme Note 70T sarebbe stato avvistato proprio in uno store online italiano anche se al momento non c’è un lancio ufficiale.

Realme Note 70T – Scheda tecnica presunta