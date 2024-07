OnePlus punta alla ricarica magnetica con la tecnologia OnePlus Mag

Nel corso degli anni abbiamo assistito a vari tentativi da parte di marchi Android di introdurre una delle caratteristiche più apprezzate degli iPhone. Il supporto MagSafe è una manna dal cielo per tanti: non solo è possibile ricaricare il telefono in totale libertà, senza essere vincolati ad una classica basetta wireless, ma sono presenti anche degli accessori utili come power bank e portafogli agganciati direttamente allo smartphone. Ebbene tra le compagnie interessate alla ricarica magnetica ecco spuntare la casa di Pete Lau, con la nuova tecnologia OnePlus Mag (certificata in Europa).

OnePlus Mag: spunta un marchio registrato in Europa

Crediti: Xiaomi

L’azienda cinese ha depositato un marchio registrato dal nome inconfondibile: OnePlus Mag non può che essere un riferimento alla ricarica wireless magnetica, come confermato anche da una certificazione. Il primo avvistamento è avvenuto a fine giugno nel database di un ente indiano mentre stavolta il marchio ha fatto capolino in Europa, tramite l’EUIPO (l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale).

Ovviamente per ora non c’è alcuna certezza che questa novità debutti effettivamente a bordo di un telefono del brand. Possiamo fare un’ipotesi guardando al futuro OnePlus 13, ma senza farci troppo affidamento. Come leggerete poco sotto, è da anni che si parla della ricarica magnetica su Android, eppure senza alcun risultato tangibile.

Breve storia della ricarica magnetica su Android

Crediti: Nubia

La tecnologia di ricarica magnetica non ha mai preso piede nel mondo Android: nel corso degli anni abbiamo assistito a dei timidi tentativi, ma si tratta di pochissimi dispositivi. Nubia Z40 Pro (2022) è stato lanciato anche in una versione con ricarica wireless magnetica e si tratta del primo modello commerciale Android. L’ultimo arrivato (uscito ad aprile 2024) è Infinix Note 40 Pro+, con la ricarica MagCharge da 20W, anche inversa. Realme Flash è stato presentato nel 2021 con la tecnologia MagDart, ma si è trattato solo di un concept. OPPO ha annunciato – sempre nel 2021 – la tecnologia MagVOOC, ma anche in questo caso non è stato lanciato nessun telefono commerciale.

Le cose potrebbero cambiare con lo standard Qi2 annunciato dall’ente Wireless Power Consortium, che mira a diffondere un unico formato per questa tecnologia (vale sia per dispositivi Android che iOS). Nel frattempo, oltre a OnePlus Mag arrivano novità anche da parte di Xiaomi: all’interno del software HyperOS è stata avvistata la funzione Charger Hall, proprio in riferimento alla ricarica magnetica. Quest’ultima è stata già annunciata da Xiaomi nel 2022, ma finora non si è mai concretizzata a bordo di uno smartphone del brand.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️