OBARTER X1 è il monopattino elettrico perfetto per la città: oggi a meno di metà prezzo

La mobilità elettrica è sempre più popolare e le nostre città sono letteralmente invase da monopattini e biciclette elettriche che, seppur lentamente, stanno sostituendo le automobili e i motorini. Se anche voi non vedete l’ora di scarrozzare in giro con un monopattino elettrico, allora l’offerta di Cafago di oggi farà davvero al caso vostro: OBARTER X1, infatti, costa meno della metà con uno sconto del 63%.

OBARTER X1 è un monopattino elettrico con motore da 1000W in grado di raggiungere facilmente una velocità massima di 25 Km/h (con limitatore) fino ad una pendenza di 35. Il telaio è realizzato in lega di alluminio ed è certificato IP54, mentre gli pneumatici da 10″ possono facilmente solcare le strade di città garantendo il massimo comfort alla guida. Il sistema di freni a disco, inoltre, garantisce un’ottima sicurezza.

La batteria da 48V 21Ah mette a disposizione un’autonomia di 50 Km, particolarmente utile a percorrere il classico tragitto tra casa e lavoro (o scuola). Il design pieghevole permette inoltre di trasportare facilmente il monopattino, con la possibilità di inserirlo nel cofano dell’automobile quando si va in gita fuori. Il display LCD posizionato sul manubrio consente di avere sempre sott’occhio le informazioni più importanti come la velocità e la carica residua.

OBARTER X1 è disponibile oggi su Cafago al prezzo di 629.99€, grazie ad un’offerta lampo con uno sconto del 63%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!