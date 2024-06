OPPO Reno 12 Pro Global su Geekbench: come cambierà la versione internazionale?

Il lancio dei nuovi modelli della serie Reno per il mercato Global è atteso per il mese di giugno, come confermato dalla stessa azienda cinese. Spesso la compagnia apporta delle modifiche nel passaggio tra i dispositivi lanciati in patria e quelli per i mercati internazionali e in questo articolo andremo a vedere quali dovrebbero essere le differenze che troveremo a bordo di OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro.

OPPO Reno 12 Pro e Reno 12 Global sotto i riflettori: specifiche e dettagli prima del debutto

Per quanto riguarda il mercato cinese, OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro hanno debuttato a maggio in Cina con a bordo il Dimensity 8250 e il Dimensity 9200+, entrambi a 4 nm e nella versione personalizzata chiamata Star Speed. In base a quanto emerso dai leak e dai benchmark su Geekbench possiamo aspettarci delle differenze per quanto riguarda il comparto tecnico delle versioni internazionali. Sia OPPO Reno 12 che Reno 12 Pro Global sarebbero mossi dal Dimensity 7300 Energy, probabilmente una variante personalizzata del Dimensity 7300 di MediaTek (lanciato di recente).

Le differenze continuerebbero anche nel comparto fotografico: OPPO Reno 12 Global avrebbe dalla sua un triplo modulo da 50 + 8 + 2 MP, con ultra-wide e macro. Reno 12 Pro Global sarebbe dotato invece di una tripla fotocamera da 50 + 50 + 8 MP con un sensore LYT-600, un teleobiettivo ed un ultra-grandangolare. Ricordiamo invece che entrambi i modelli cinesi sono dotati di fotocamere da 50 + 50 + 8 MP con OIS, ultra-wide e teleobiettivo, con sensori principali LYT-600 (Reno 12) e IMX890 (Reno 12 Pro).

Intanto OPPO Reno 12 Pro Global è apparso anche su Geekbench (con la sigla CPH2629): il dispositivo presenta 12 GB di RAM, Android 14 e un chipset octa-core con caratteristiche che rimandano proprio al Dimensity 7300 (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55). In precedenza era spuntato anche Reno 12 Global, siglato CPH2625, sempre con il medesimo chipset. Di seguito trovate la scheda tecnica di entrambi gli smartphone, ovviamente frutto delle indiscrezioni viste finora. E se volete acquistare la versione cinese della serie Reno 12, vi segnaliamo che i due telefono sono già disponibili su uno store di terze parti.

OPPO Reno 12 & 12 Pro Global – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 161,4 x 74,8 x 7,25 mm per 179 grammi (Reno 12) oppure 161,4 x 74,8 x 7,55 mm per 183 grammi (Reno 12 Pro)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 7300 Energy a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615

a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615 8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR

Fotocamera Reno 12 Pro da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″

(f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ Fotocamera Reno 12 da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.0) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″

(f/1.8-2.0) con ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (con autofocus, ma solo su Reno 12 Pro)

(con autofocus, ma solo su Reno 12 Pro) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

