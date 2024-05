Di recente il brand cinese ha presentato due nuovi modelli della serie Reno, giunta ormai alla dodicesima incarnazione. Se anche voi siete fan della gamma allora è tempo di passare all’ultima generazione: scopri dove comprare OPPO Reno 12 e 12 Pro, entrambi disponibili a prezzo scontato (in Italiano e con i servizi Google)!

OPPO Reno 12 e 12 Pro: dove comprare i nuovi modelli della gamma Reno

Crediti: OPPO

Belli ed elegantissimi, i nuovi OPPO Reno 12 e 12 Pro si presentano come una validissima alternativa all’interno del panorama mid-range (o meglio di fascia medio-alta). I due telefoni sono dotati di un look stiloso, un ampio schermo AMOLED da 6,7″ e processori MediaTek personalizzati, ognuno con le sue caratteristiche ma in entrambi i casi soluzioni al alte performance. Il comparto fotografico si basa su sensori Sony LYT-600 e IMX890 da 50 MP, con ultra grandangolare e teleobiettivo. Insomma, due terminali completi a tutto tondo, pronti per regalare soddisfazioni sotto tutti i punti di vista. Continua a leggere per scoprire dove comprare OPPO Reno 12 e Reno 12 Pro!

GizTop

Gli smartphone sono disponibili all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal; inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il telefono, a bordo troviamo ColorOS 14 con Android 14, software cinese ma multilingue e – come riportato dallo store – comprende anche l’italiano. Il dispositivo, quindi, è un modello China ma presenta i servizi Google preinstallati, insieme al Play Store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Domande frequenti su OPPO Reno 12 & 12 Pro

OPPO Reno 12/12 Pro è in Italiano? I due smartphone sono stati lanciati solo in Cina (per il momento) e quindi sono solo in versione cinese. Tuttavia sono dotati di software multilingue ed è presente anche l’italiano. OPPO Reno 12/12 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di modelli cinesi non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OPPO Reno 12/12 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, entrambi gli smartphone sopportano senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OPPO Reno 12/12 Pro? Di seguito trovate l’elenco delle bande supportate dagli smartphone: 4G – B1/B3/B4/B5/B8/B18/B19/B26/B28A/B34/B38/B39/B40/B41

5G –n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78

OPPO Reno 12 & 12 Pro – Scheda tecnica

Crediti: OPPO Crediti: OPPO

Dimensioni di 161,4 x 74,8 x 7,25 mm per 179 grammi (Reno 12) oppure 161,4 x 74,8 x 7,55 mm per 183 grammi (Reno 12 Pro)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 8250 Star Speed a 4 nm TSMC (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G610 MC6

a 4 nm TSMC (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55), GPU Mali-G610 MC6 SoC MediaTek Dimensity 9200+ Star Speed a 4 nm TSMC (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510), GPU Immortalis-G715 MC11

a 4 nm TSMC (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510), GPU Immortalis-G715 MC11 12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ (Reno 12) oppure Sony IMX890 da 1/1.56″ (Reno 12 Pro)

(f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ (Reno 12) oppure Sony IMX890 da 1/1.56″ (Reno 12 Pro) Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (con autofocus, ma solo su Reno 12 Pro)

(con autofocus, ma solo su Reno 12 Pro) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

