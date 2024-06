OPPO Reno 12 e 12 Pro ufficiali in Italia: novità e prezzo delle versioni Global

La casa cinese ha finalmente annunciato i nuovi modelli Reno per l’occidente: OPPO Reno 12 e 12 Pro in versione Global sono ufficiali e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutte le novità, il prezzo in Italia e le differenze con le varianti lanciate in Cina qualche tempo fa.

OPPO Reno 12 e 12 Pro ora anche in versione Global: specifiche, prezzo e uscita in Italia | Ufficiali

Tutte le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi si sono rivelate veritiere: i nuovi OPPO Reno 12 e Reno 12 Global presentano un design identico a quello della gamma Reno 12 cinese, ma con varie differenze lato specifiche. Per prima con i modelli occidentali sono mossi dal chipset Dimensity 7300 Energy, variante personalizzata del Dimensity 7300 di MediaTek. Cambia anche il comparto fotografico, nel caso delle versioni Global con due configurazioni differenti: Reno 12 presenta una soluzione da 50 + 8 + 2 MP mentre Reno 12 Pro passa a 50 + 50 + 8 MP, guadagnando un teleobiettivo con zoom ibrido 20X. In entrambi i casi è presente un sensore principale Sony LYT-600 con stabilizzazione ottica. E dopo aver visto le differenze tra i modelli cinesi e quelli Global, andiamo a vedere cos’ha da offrire la nuova gamma Reno.

Funzionalità AI

All’inizio di quest’anno, OPPO ha manifestato il suo impegno nel portare funzionalità di intelligenza artificiale a un numero maggiore di utenti e non solo negli smartphone flagship. Per raggiungere questi obbiettivi, la compagnia asiatica si è unita a Google, Microsoft, MediaTek e altri partner per velocizzare la diffusione di una nuova generazione di smartphone dotati di intelligenza artificiale.

I risultati sono visibile anche con i nuovi Reno 12 e Reno 12 Pro, che introducono una serie di funzioni di intelligenza artificiale generativa a supporto di un’ampia varietà di usi quotidiani: ad esempio, con il nuovo AI Eraser, è possibile rimuovere facilmente elementi di disturbo all’interno delle fotografie con un semplice tocco, grazie alla capacità della funzione di identificare automaticamente persone e oggetti indesiderati.

Inoltre, entrambi i device sono dotati di due funzionalità di intelligenza artificiale specificamente progettate per migliorare le foto di gruppo. AI Clear Face permette di migliorare la definizione di dettagli come il contorno del viso, i capelli e le sopracciglia, per garantire che anche le persone più lontane dalla fotocamera siano immortalate in modo nitido e definito. AI Best Face, invece, è in grado di identificare automaticamente i soggetti delle foto con gli occhi chiusi e di utilizzare l’intelligenza artificiale per aprire lo sguardo.

Per offrire agli utenti ancora più funzionalità a supporto della creatività, AI Studio è in grado di creare avatar digitali o ritratti artistici a partire da una sola foto come input. Basato sul modello linguistico Google Gemini large language model (LLM), AI Toolbox è una nuova funzionalità della barra laterale intelligente composta da funzioni come AI Write, AI Speak e AI Summary, che sfrutta le potenti capacità di riconoscimento per comprendere i contenuti visualizzati sullo schermo e consigliare di conseguenza le funzioni AI, come la generazione rapida di contenuti per i social media o i riassunti per gli articoli più lunghi. Nell’app Recording, è stata anche introdotta la funzione AI Recording Summary per estrarre in modo pratico e smart i riassunti di testo da una registrazione vocale e organizzarli come note: grazie a questa funzione è possibile trascrivere in modo veloce e immediato elenchi di cose da fare, orari, luoghi e altri dettagli che verranno anche formattati in modo semplice e intuitivo per migliorarne la leggibilità.

Design e specifiche

Il pannello posteriore in vetro di entrambi i modelli è stato realizzato con la Fluid Ripple Texture di OPPO, creando una sensazione tridimensionale di acqua increspata. Oltre al nuovo look argento, entrambi i modelli offrono uno stile alternativo. Su Reno 12, per un aspetto più classico, è disponibile la colorazione Black Brown che presenta una tonalità di cacao. Su Reno 12 Pro, Nebula Black offre un design bicolore opaco-lucido con due metà separate da un nastro metallico che attraversa orizzontalmente il retro del telefono.

Entrambi i dispositivi sono dotati di un display OLED da 6,7″ a 120 Hz, con una profondità del colore a 10 bit e tecnologia Splash Touch, una soluzione proprietaria che permette al pannello di funzionare correttamente anche quando lo schermo o le mani dell’utente sono bagnate. Con una certificazione IP65, entrambi i modelli offrono anche sono resistenti alla polvere e all’acqua, mentre i componenti critici del telefono, inclusi le aperture, gli altoparlanti, la porta USB-C e il vano della SIM, sono stati rinforzati per rendere gli smartphone ancora più impermeabili. I due telefoni montano batterie da 5.000 mAh, con ricarica rapida SuperVOOC da 80W: bastano solo 18 minuti di carica per passare dall’1% al 49%, oppure 46 minuti per il 100%.

Come anticipato poco sopra, la serie Reno 12 Global è dotata della piattaforma personalizzata Dimensity 7300 Energy: la collaborazione con MediaTek ha portato a dei miglioramenti nelle prestazioni di SoC, memorie e storage grazie a ColorOS Trinity Engine. Utilizzando modelli AI per identificare le abitudini dell’utente, il CPU-Vita aggiornato di Trinity Engine è in grado di allocare con precisione le risorse del SoC, ottenendo un minore consumo energetico garantendo al contempo stabilità e fluidità del sistema.

RAM-Vita invece, migliora l’utilizzo della RAM per accelerare la velocità di avvio delle app e lo switch tra esse oltre a permettere di mantenere attive le app in background per un periodo di 72 ore senza interruzioni. ROM-Vita aggiornato ora esegue la compressione senza perdita di dati delle app meno utilizzate e gestisce i file duplicati per ridurre l’uso inutile dello storage, aumentando lo spazio di archiviazione per i file dell’utente e velocizzando le operazioni di lettura/scrittura della memoria.

Prezzi e promozioni

OPPO Reno 12 Pro è disponibile a partire da oggi, 18 giugno, su OPPO Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici al prezzo di 599,9€. Il fratello minore OPPO Reno 12 invece, sarà disponibile nei prossimi giorni su entrambi i canali al prezzo di 499,9€. Fino al 21 luglio, esclusivamente su OPPO Store partecipando al programma trade-in, si potrà ricevere uno sconto a carrello di 100€ su Reno 12 Pro e 80€ su Reno 12. Su Amazon, dal 18 giugno al 15 luglio, acquistando Reno 12 Pro si riceverà, un credito Amazon di 50€ sul proprio account personale, utilizzabile per acquisti futuri. La stessa promozione si applica all’acquisto di Reno 12, in questo caso con in regalo un credito Amazon di 30€, anch’esso spendibile per futuri acquisti sulla piattaforma.

OPPO Reno 12 Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,4 x 74,1 x 7,6 mm per 177 grammi

Certificazione IP65

Display OLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glassi 7i

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glassi 7i Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 7300 Energy a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615

a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615 12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Ultra Volume Mode 300%

, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Ultra Volume Mode 300% Funzioni AI – AI Eraser 2.0, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0, AI Portrait Retouching, AI Clear Face, AI LinkBoost

Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″

(f/1.8-2.2-2.4) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e macro | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ Selfie camera GC32E2 da 32 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14.1

OPPO Reno 12 Pro Global – Scheda tecnica

Dimensioni di 161,45 x 74,79 x 7,40/7,45 mm per 180/181 grammi (Nebula Black/Nebula Silver)

Certificazione IP65

Display AMOLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.200 nit, PWM Dimming a 2.160 Hz e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 7300 Energy a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615

a 4 nm TSMC (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 + 4x 2.0 GHz Cortex-A55), GPU Mali-G615 12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 512 GB di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 3.1 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Ultra Volume Mode 300%

, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB Type-C, sensore IR, Ultra Volume Mode 300% Funzioni AI – AI Eraser 2.0, AI Studio, AI Smart Image Matting 2.0, AI Portrait Retouching, AI Clear Face, AI LinkBoost

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0-2.2) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X e ibrido 20X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″

(f/1.8-2.0-2.2) con OIS, ultra-wide IMX355 da 112° e teleobiettivo Samsung JN5 con zoom 2X e ibrido 20X | sensore principale Sony LYT-600 da 1/1.95″ Selfie camera Samsung JN5 da 50 MP (f/2.0, con autofocus)

(f/2.0, con autofocus) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14.1

