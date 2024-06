Vision Pro 2 rinviato: Apple punta a qualcosa di più economico

Apple Vision Pro 2 non si farà, almeno non nel prossimo futuro. Il fatto che il primo visore di Cupertino sia stato chiamato Vision Pro anziché Vision lascia intendere che nei piani ci sia anche un visore meno costoso. L’attuale modello non ha riscosso il successo che alcuni si aspettavano, non tanto per l’effettiva qualità del prodotto quanto per il costoso biglietto d’ingresso, ben 3.499$ di listino.

Finora la credenza degli addetti ai lavori era che Apple stesse lavorando in parallelo sia a Vision Pro 2 che al vociferato visore economico; secondo le ultime voci di corridoio, invece, avrebbe accantonato lo sviluppo del secondo modello Pro per concentrare gli sforzi su quello economico, dirottando alcuni dei dipendenti finora impiegati sul visore più avanzato.

I lavori di Apple Vision standard sarebbero iniziati nel 2022, per un visore con nome in codice N109 che avrebbe un prezzo di riferimento paragonabile a quello di un iPhone di fascia alta, che negli Stati Uniti può arrivare fino a 1.600$. L’idea era quello di rilasciarlo a fine 2024, ma l’assenza di un prototipo definitivo ne avrebbe fatto slittare il rilascio a fine 2025.

La difficoltà principale sarebbe quella di tagliare i costi di produzione senza sacrificare troppe funzionalità a scapito dell’attrattiva verso i clienti. Un’ipotesi sarebbe quella di eliminare l’EyeSight e quindi il display esterno che simula il proprio sguardo per chi ci guarda dall’esterno, oltre ad avere una sensoristica fotografica meno ricca, un archetto più semplice e speaker meno potenti.

Al contempo, Apple vorrebbe lasciare lo stesso display interno di Vision Pro, che secondo gli analisti è il componente più costoso di tutti. Nel mentre, Samsung e Meta starebbero preparando il loro rivale di Apple Vision Pro.

