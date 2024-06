HarmonyOS NEXT: ecco quali Huawei avranno l’OS senza Android

Il 2024 sarà l’anno di HarmonyOS NEXT, dove il “NEXT” sta a simboleggiare la transizione che porterà smartphone e tablet fuori dal mondo di Android. Oggi è partita la Huawei Developer Conference 2024, la conferenza per sviluppatori capitanata dal presidente Richard Yu Chengdong, che salito sul palco ha dato nuove informazioni sul programma beta e su quali modelli si aggiorneranno.

Ecco quali smartphone e tablet Huawei che si aggiorneranno ad HarmonyOS NEXT

Crediti: Huawei

La lista pubblicata da Huawei non comprende solamente smartphone e tablet ma anche smartwatch e cuffie true wireless, essendo HarmonyOS NEXT un OS pensato per l’intero ecosistema della compagnia. Ecco quali modelli faranno parte del programma di beta testing per poi aggiornarsi stabilmente da fine 2024 in poi:

Huawei Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+, Pura 70 Ultra

Huawei Mate 60, Mate 60 Pro, Mate 60 Pro+, Mate 60 RS Ultimate

Huawei Nova 12, Nova 12 Pro, Nova 12 Ultra, Nova 12 Lite, Nova 12 SE, Nova 12S, Nova 12i

Huawei Mate X5

Huawei Pocket 2

Huawei MatePad Pro 11 (2024), MatePad 11.5 S, MatePad Pro 13.2

Huawei Watch GT4, Watch Ultimate, Watch Ultimate Design Edition

Huawei FreeBuds Pro 3, FreeClip

Huawei Smart Glasses 2

HarmonyOS NEXT si discosta dall’attuale HarmonyOS per fare affidamento su kernel proprietario Harmony anziché utilizzare il kernel Linux che muove il sistema operativo di Android e su cui si appoggia l’attuale UI di Huawei. Lo rimarca Richard Yu: “HarmonyOS NEXT è un vero sistema operativo e non una skin Android“, rispondendo alle critiche ricevute quando venne rilasciato l’HarmonyOS che conosciamo attualmente.

Il cambiamento di kernel comporterebbe un’efficienza migliorata del 30% rispetto alla controparte Linux, un aumento della velocità di connessione del 30%, un miglioramento della fluidità dell’OS (anche con le app di terze parti) grazie alle tecnologie Ark Multimedia Engine, Ark Graphics Engine e FFRT, la riduzione del 20% dei consumi energetici, intelligenza artificiale (anche generativa) con HarmonyOS Intelligence e offrendo scalabilità sui vari form factor, fra smartphone tradizionali, pieghevoli e tablet. Se voleste averne un assaggio, guardate le immagini ufficiali.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le