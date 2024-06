Doppio sconto per Creality Ender-3 V3: la stampante 3D ad ALTA VELOCITÀ a meno di 330€

Stampa ad alta velocità con Creality Ender-3 V3: i tuoi lavori sono pronti in un lampo, senza blocchi e realizzati ad arte, grazie ad una stampante 3D completa a tutto tondo, ma dal prezzo accessibile. Approfitta della promozione con doppio sconto e spendi meno di 330€ per una soluzione adatta sia a neofiti che a veterani della stampa in tre dimensioni!

Creality Ender-3 V3 in doppio ribasso con coupon e sconto al checkout: ecco come fare per risparmiare

La stampante 3D Creality Ender-3 V3 è attualmente in offerta lampo, ma le occasioni non finiscono qui: grazie al doppio sconto (con il coupon “NNNIT06129” ed effettuando il pagamento al checkout per un ulteriore ribasso), il prezzo scende soli 324€. Presente all’appello la spedizione gratis dall’Europa, per la massima celerità.

Per quanto riguarda le caratteristiche di Creality Ender-3 V3, si tratta di una stampante 3D di fascia media in grado di dare grandi soddisfazioni grazie al livellamento automatico e all’elevata velocità di stampa (fino a 600 mm/s, con un’accelerazione di 20.000 mm/s2 e una precisione di 0,2 mm). L’estrusore (con un ugello a sostituzione rapida) è stato migliorato con una molla di rinforzo ed uno stantuffo a sfera, per una stampa sempre affidabile e priva di intasamenti. Il dispositivo supporta varie tipologie di filamenti come PLA, ABS, TPU e non solo; i materiali vengono riscaldati attraverso un potente modulo in ceramica con una potenza di 60W e fino a 300°C. La superficie di stampa ha una dimensione di 220 x 220 x 250 mm. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

