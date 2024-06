Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 verranno migliorati: nuove foto dal vivo

Ci risiamo: Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 saranno i pieghevoli più discussi dell’estate 2024, ed è quindi fisiologico che su di loro circolino voci su voci. Specifiche a parte, quando si parla di pieghevoli gli aspetti forse più determinanti rispetto agli smartphone tradizionali sono quelli legati a dimensioni, materiali e form factor. E per i prossimi foldable di casa Samsung le novità non mancherebbero, come rimarcato nelle foto dei dummies.

Volete sapere come saranno fatti Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6? Ecco i loro dummies

Del Samsung Galaxy Z Fold 6 erano già apparse immagini prototipali, pertanto le informazioni portate sul piatto da questo leak non ci rivelano chissà quali sorprese. Samsung avrebbe deciso di ascoltare le critiche additate ai modelli finora proposti, scegliendo un form factor più piatto e spigoloso e un display esterno più ampio, non tanto nella diagonale (sempre 6,2″) quanto nell’aspect ratio, che passerebbe da 23.1:9 a 22:9, avvicinandosi al rapporto dei display degli smartphone classici a beneficio di ergonomia e usabilità delle app.

Esteticamente parlando, Z Fold 6 non presenta grandi modifiche da Z Fold 5, con un modulo fotografico con tripla sensoristica disposta in verticale e flash LED situato fuori alla sua destra. Si vede anche una piega piuttosto evidente per lo schermo pieghevole, ma prendetela con le pinze, perché trattandosi di un dummy potrebbe differire sul prodotto finale in commercio. Stessa cosa vale per il logo “Samsung” non più inciso bensì stampato nella cerniera: il risultato è meno premium, ma potrebbe non essere così in definitiva, anche perché non appare su Z Flip 6.

Ci sono quindi le foto del dummy Samsung Galaxy Z Flip 6, che appare ancora più simile rispetto al suo predecessore Z Flip 5. Chi fosse interessato al flip phone di prossima generazione, sappiate che le novità saranno concentrate nelle specifiche tecniche rinnovate. Anche perché ricordiamo che ad affiancarli ci saranno anche Z Fold 6 Slim e Z Flip 6 Slim.

