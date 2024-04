Nuovo aggiornamento firmware per Xiaomi Band 8: tutte le novità

A quasi sei mesi dal lancio globale che ha visto Xiaomi Smart Band 8 arrivare anche in Europa e in Italia, il celebre produttore cinese rilascia finalmente un nuovo aggioramento firmware per l’apprezzatissimo fitness tracker. Si tratta del primo aggiornamento con nuove funzionalità da quando il dispositivo ha lasciato la madre patria e questa volta vengono inclusi anche dei bugfix che dovrebbero migliorare l’esperienza utente su tutte le piattaforme.

Xiaomi Band 8 si aggiorna per la prima volta dal lancio global: ecco la versione 2.3.14

L’aggiornamento 2.3.14 per Xiaomi Smart Band 8 è disponibile in questi giorni e può essere installato su tutte le versioni Global del dispositivo. Le versioni cinesi (CN), infatti, continueranno a riceverano aggiornamenti soltanto per il proprio ramo di sviluppo, escludendo automaticamente gli aggiornamenti globali. Di seguito le novità incluse nel nuovo firmware.

Supporto per l’inizio e la pausa automatica drante il ciclismo

Supporto per il widget della batteria su iOS

Risolti problemi noti

Per installare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che aprire l’app Mi Fitness (sia iOS che Android) con il bracciale collegato per vedervi immediatamente notificare la disponibilità del firmware come nell’immagine in alto. Il download e l’installazione richiederanno circa 15 minuti, mentre dovrete assicurarvi di avere sempre vicino smartphone e smart band.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le