Qualcomm o Snapdragon: i futuri tablet Samsung faranno discutere

Snapdragon o Exynos? La domanda sorge spesso quando si parla di Samsung, l’unica azienda che divide la sua proposta di smartphone in due versioni. Da anni ci siamo abituati a top di gamma Samsung proposti in alcune aree geografiche con SoC Qualcomm e in altre con SoC Exynos, scelta che fa sempre discutere per le differenze prestazionali che rischiano di creare clienti di serie A e B. E adesso sembra che Samsung sia intenzionata ad attuare la stessa strategia anche nel campo dei tablet.

Dopo gli smartphone, Samsung potrebbe usare SoC diversi anche per i tablet

Crediti: Samsung

Una fuga di notizie dalla Corea del Sud ci fa sapere che la prossima serie Samsung Galaxy Tab S10 potrebbe essere alimentata sia da SoC Snapdragon che Exynos, anche in questo caso in base alla zona di destinazione. Non è ancora chiaro se e come Samsung prenderà effettivamente questa direzione, ma l’ipotesi più papabile è che la strada intrapresa sarà la stessa di S24: questo significherebbe Galaxy Tab S10 ed S10+ con Snapdragon 8 Gen 4 for Galaxy ed Exynos 2400 a seconda della nazione, mentre S10 Ultra potrebbe montare solamente il chip Qualcomm in tutto il mondo.

Le stime dicono che, nel 2023, Samsung avrebbe speso qualcosa come 8,87 miliardi di dollari per acquistare semiconduttori di altri chipmaker, cifra che probabilmente vuole essere ridotta aumentando l’utilizzo di soluzioni Exynos. Probabilmente accadrà lo stesso con la futura serie Samsung Galaxy S25, su cui è atteso l’esordio della coppia Snapdragon 8 Gen 4 ed Exynos 2500.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le