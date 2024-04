Huawei Nova 13 avrà il meglio della serie Nova 12 e Pura 70: ecco cosa aspettarsi

Di recente Huawei ha lanciato i nuovi modelli top della serie Pura 70, un quartetto di smartphone caratterizzati da un look totalmente rinnovato e specifiche di punta. Alcune delle novità viste in questa famiglia di dispositivi (che, ricordiamo, va a sovrapporti alla serie P) si riverserà all’interno dei prossimi modelli Huawei Nova 13. Ecco quali saranno le principali caratteristiche, secondo un recente leak.

La serie Huawei Nova 13 sta arrivando: si comincia a parlare delle specifiche e del periodo d’uscita

Nova 12 Ultra – Crediti: Huawei

Cosa aspettarsi dai futuri telefoni della gamma Nova? Per prima cosa arriveranno dei cambiamenti in termini di connettività: rispetto agli smartphone della famiglia Nova 12 (arrivata di recente anche in versione Global), l’intera serie Huawei Nova 13 dovrebbe avere dalla sua il supporto al 5G. Non ci sono certezze per il chipset, ma un noto insider asiatico punta in direzione del recente Kirin 9010, il nuovissimo SoC della compagnia che ha debuttato insieme alla gamma Huawei Pura 70.

Nova 12 Ultra – Crediti: Huawei

Dovremmo avere poi schermi curvi con risoluzione 1.5K+ ed un foro a pillola per una doppia selfie camera, presumibilmente solo per la versione Pro e superiore. A proposito degli ultimi Huawei Nova 12 Pro e 12 Ultra, in entrambi i casi è presente un doppio sensore con apertura variabile: la serie Nova 13 dovrebbe introdurre un teleobiettivo a periscopio e riproporre un modulo principale da apertura variabile. Infine sarebbe di nuovo presente la comunicazione satellitare, probabilmente solo a bordo dei modelli Pro e Ultra (anche se allo stato attuale non sappiamo quale configurazione avrà la serie).

Al momento gli smartphone della famiglia Huawei Nova 13 non hanno ancora una data di presentazione; stando ai leak il debutto dovrebbe avvenire verso la fine del Q2, quindi verso fine giugno.

