I nuovi iPad Air e iPad Pro stanno arrivando: nuovi indizi su data e prezzo

Aggiornamento 08/04: secondo le ultime indiscrezioni trapelate in rete, i nuovi iPad Air e iPad Pro potrebbero essere oramai pronti a lancio, con la presentazione attesa già nel prossimo mese con qualche informazione sul prezzo. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Il momento della presentazione della nuova lineup di iPad sta arrivando, dopo che Apple per la prima volta non ha pubblicato novità relative ai tablet nel corso dello scorso anno. Stando alle indiscrezioni di questi mesi, i nuovi iPad Pro potranno vantare i display OLED, mentre il modello Air verrà completamente rinnovato guadagnando una dimensione inedita per la serie.

iPad Pro e iPad Air 2024: ecco quando potrebbero arrivare

Crediti: Apple

Secondo le informazioni raccolte dalle fonti di 9to5mac, i nuovi iPad saranno più grandi e più sottili, soprattutto per quanto riguarda i modelli Pro. In caso, infatti, avremo modelli con uno spessore massimo di 5.1 millimetri (rispetto ai 6.4 della scorsa generazione), mentre le dimensioni aumenteranno di circa 2 millimetri in lunghezza. Ovviamente la tecnologia dello schermo sarà OLED, mentre gli iPad Air continueranno ad essere LCD ma in un formato totalmente nuovo per la serie: 12.9″.

iPad Pro 11″: 249.7 mm x 177.5 mm x 5.1 mm

iPad Pro 12.9″: 281.5 mm x 215.5 mm x 5.0 mm

iPad Air 12.9″: 280.6 mm x 214.9 mm x 6.0 mm

Crediti: MacRumors Crediti: MacRumors

Sono emersi online, inoltre, i disegni CAD che svelano per la prima volta quello che potrebbe essere il nuovo design degli iPad Pro da 11″ e 12.9″ in arrivo nel 2024. Anche in questo caso possiamo ammirare uno spessore sempre più sottile, mentre la disposizione dei componenti resta pressocché identica.

Il celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, inoltre, ha suggerito che il lancio dei nuovi iPad Air e iPad Pro potrebbe avvenire già durante questo mese, o al massimo ad aprile. “Come ho scritto più volte, Apple si sta preparando a lanciare i nuovi iPad Pro, iPad Air, una nuova Magic Keyboard ed una Apple Pencil migliorata. Il lancio potrebbe avvenire entro la fine di marzo oppure ad aprile, quando iPadOS 17.4 sarò ufficialmente pronto” ha dichiarato Gurman. Secondo l’analista Ross Young, inoltre, le scorte del modello di iPad Pro da 11″ potrebbero essere più ristrette a causa di alcuni ritardi nella produzione dei nuovi display.

Il noto insider Instant Digital, inoltre, riporta che in Cina i nuovi iPad Air sono stati assemblati e sono già pronti per la spedizione in tutto il mondo. Il momento della presentazione ufficiale potrebbe davvero essere vicino, anche se per il lancio bisognerà attendere un po’ di più: secondo l’analista Ross Young, Apple non avrebbe ancora pronta la versione finale di iPadOS 17.4 che andrebbe installata sui nuovi dispositivi. Questa ipotesi, inoltre, è stata confermata anche da Gurman che nella sua ultima newsletter ha indicato la seconda settimana di maggio come possibile data di lancio dei nuovi iPad Air e iPad Pro.

Secondo il celebre giornalista, infatti, la produzione dei nuovi dispositivi sarebbe stata incrementata oltreoceano, con l’assemblaggio degli schermi OLED che avrebbe richiesto più tempo del previsto a causa della particolare tecnica utilizzata. Per questo motivo, i prezzi dei nuovi iPad Pro sembrerebbero essere destinati ad aumentare: con l’attuale generazione che parte da 1069€, i prossimi tablet di Apple potrebbe essere anche i più costosi di sempre.

Per il momento, ovviamente, si tratta sempre di indiscrezioni: vi invitiamo quindi ad attendere informazioni ufficiali direttamente da Apple.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le