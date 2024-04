L’Europa pronta ad accettare la proposta di Apple: tap-to-pay disponibile per tutti

Come parte delle soluzioni per il Digital Markets Act, ad Apple è stato richiesto l’apertura verso le terze parti per l’utilizzo della tecnologia per i pagamenti “tap-to-pay“. La proposta arrivata dal team di Cupertino sembra aver convinto l’Unione Europea che nei prossimi giorni potrebbe approvare la soluzione ed offrire maggiore competitività anche tra le app Wallet.

Il tap-to-pay di iPhone potrà essere utilizzato anche dalle terze parti e non solo da Apple Pay

Crediti: Apple

Attualmente l’unico sistema di pagamento che può usufruire delle funzionalità del chip NFC di iPhone è Apple Pay, ma nel corso del mese di maggio le cose potrebbero finalmente cambiare. L’Unione Europea, infatti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, sarebbe pronta ad accettare i cambiamenti proposti a marzo dal team guidato da Tim Cook.

Le app Wallet di terze parti, quindi, potranno finalmente utilizzare il chip NFC per i pagamenti “tap-to-pay” proprio come avviene attualmente con Apple Pay. La proposta sarà valida per 10 anni e potrebbe effettivamente aumentare la competitività anche nel settore dei pagamenti.

