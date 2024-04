Il nuovo iPad Pro potrebbe sorprendere tutti: Apple è pronta al lancio del chip M4?

Contro ogni pronostico, Apple potrebbe sorprendere tutti e non lanciare un iPad Pro con chip M3 nel corso dell’evento ufficiale che si terrà nei prossimi giorni. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe ultimato già i lavori sull’inedito chip M4 potenziato per l’intelligenza artificiale e sarebbe pronta a farlo debuttare sui prossimi tablet di fascia alta.

Colpo a sorpresa: il nuovo iPad Pro sarà equipaggiato con chip M4?

Crediti: Apple

Secondo le informazioni condivise dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman, ci sarebbero “forti possibilità” di vedere i nuovi iPad Pro equipaggiati fin da subito con il chip M4, che vanta un Neural Engine migliorato per gestire in modo più efficace l’intelligenza artificiale. L’AI, infatti, potrebbe essere proprio uno dei punti di forza dei nuovi tablet di Apple.

Per la prima volta, quindi, un nuovo chip Apple Silicon potrebbe debuttare a bordo di un iPad e non di un Mac, come accaduto da sempre fino ad oggi. Sembra invece sempre più confermata la nuova Apple Pencil che per la prima volta sarà dotata di feedback aptico con funzioni “squeeze“.

Non ci resta quindi che attendere il prossimo 7 maggio, quando durante l’evento “Let Loose“ Apple presenterà ufficialmente la nuova gamma di iPad Air e iPad Pro.

