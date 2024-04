Il Giappone segue l’Europa: le multe antitrust per gli App Store saranno salatissime

Aggiornamento 17/04: si continua a vociferare sulla nuova legge giapponese che riproporrebbe il DMA europeo anche nella terra del sol levante. Le ultime indiscrezioni suggeriscono un considerevole aumento delle multe in arrivo. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Con l’incombente applicazione del Digital Markets Act (DMA) in Europa, Apple si sta preparando a portare il sideloading su iOS, ma il vecchio continente potrebbe non essere l’unico a forzare la compagnia statunitense a questo cambiamento. Con una nuova legge attualmente in fase di preparazione, anche il Giappone infatti sembra interessato ad obbligare Apple a proporre l’installazione libera delle app all’interno dei propri confini.

Una nuova legge giapponese obbligherà Apple al sideloading su iOS

Crediti: Canva

Stando a quanto riportato dall’autorevole Nikkei Asia, il governo giapponese si starebbe preparando a legiferare in modo molto simile a quanto avvenuto con il DMA in Europa. Come misura anti-trust, infatti, il Giappone potrebbe obbligare le grandi compagnie tech come Apple e Google a introdurre il supporto per gli store di terze parti, metodi di pagamento alternativi e come diretta conseguenza il sideloading.

In questo modo, secondo il governo giapponese, anche gli sviluppatori indipendenti potrebbe portare sugli ecosistemi di Apple e Google le loro applicazioni e le loro proposte commerciali, in modo da aumentare la competizione e favorire il mercato. Al momento non ci sono informazioni sulle tempistiche, ma sembra sempre più evidente che il 2024 segnerà una svolta importante nel mondo degli ecosistemi mobile.

Aggiornamento 17/04: le multe giapponesi potrebbero arrivare fino al 20% del fatturato

Crediti: Canva

Secondo le indiscrezioni raccolte dall’agenzia di stampa Nikkei, il Giappone starebbe per approvare una nuova legge antitrust molto simile al Digital Markets Act voluto dall’Unione Europea, per porre fine al monopolio degli App Store digitali. Le ultime informazioni suggeriscono un considerevole aumento delle multe, con cifre che potrebbero arrivare fino al 20% del fatturato delle aziende colpite.

Fino ad oggi, la Japan Fair Trade Commission ha multato le compagnie in violazione delle leggi antitrust per un massimo del 6% del fatturato, ma la reiterazione del reato potrebbe portare le multe fino ad incredibile 30% del fatturato. Non ci resta quindi che attendere maggiori informazioni per scoprire se il governo approverà o meno la nuova legge.

