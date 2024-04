Il FineWoven è un flop: Apple interrompe la produzione

Con la presentazione dei nuovi iPhone 15, Apple ha annunciato la dismissione degli accessori in pelle in favore di un nuovo materiale che potesse restituire le stesse sensazione, ma con un impatto ambientale decisamente minore. Purtroppo, fin da subito è stato evidente come il nuovo materiale, che prende il nome di FineWoven, non fosse all’altezza delle aspettative degli utenti e della compagnia.

Scarsa durata e troppi danneggiamenti, Apple mette fine agli accessori in FineWoven?

Crediti: The Verge

Già nelle prime settimane di lancio, gli utenti hanno lamentato segni e graffi piuttosto evidenti sulle nuove cover per iPhone, evidenziando come il FineWoven fosse troppo fragile per essere maneggiato tutti i giorni. Adesso, stando agli ultimi rumor, Apple sembrerebbe essere in procinto di fermare la produzione di questi accessori e muoversi nuovamente verso un nuovo materiale che possa sostituire la pelle.

Secondo l’insider Kosutami, infatti, Apple avrebbe interrotto tutte le linee di produzione degli accessori in FineWoven, con un ripensamento importante per la strategia da intraprendere per i prossimi accessori di iPhone ed Apple Watch. Il lancio del nuovo materiale, proprio come accaduto per il FineWoven, potrebbe avvenire con la presentazione di iPhone 16, prevista per il mese di settembre.

