OUKITEL OT8 ora su Banggood: il nuovo tablet 4G con Widevine L1, in offerta lampo

La primavera delle prime gite fuori porta con il bel tempo, delle avventure in mezzo alla natura o semplicemente dei primi spostamenti in città senza il gelo dell’inverno. Per i tuoi momenti di relax o di produttività, avere un tablet Android può essere una manna dal cielo: la salvezza durante i tragitti quotidiani sui mezzi pubblici ma anche dei validi alleati in ogni occasione, per avere le tue serie TV preferite sempre a portata di mano. OUKITEL OT8 nasce proprio per queste esigenze ed ora debutta su Banggood, subito in offerta lampo!

OUKITEL OT8: le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo e con codice sconto

Crediti: OUKITEL

Il tablet OUKITEL OT8 è una soluzione sottile (7,8 mm di spessore), dal peso contenuto (circa 500 grammi) e dotata di uno schermo ampio, da ben 11″. Facile da trasportare, sta comodamente in borsa o nello zaino e si sposa alla perfezione sia per esigenze “domestiche” che durante i viaggi di ogni giorno. Il dispositivo è dotato di un pannello con risoluzione 2K ed è certificato Widevine L1: ciò significa che è possibile guardare serie TV, film e video in streaming in alta definizione (funziona con tutte le piattaforme, da Netflix a Disney+ a Prime Video a YouTube).

Inoltre, per rendere ancora più coinvolgente l’esperienza sono presenti quattro speaker stereo. Il tutto è alimentato da una capiente batteria da 8.800 mAh; il resto del comparto comprende una fotocamera da 13 MP, un ingresso mini-jack per le cuffie, un chipset Unisoc T606, 6/256 GB di memorie, la connettività 4G LTE e Android 13.

Crediti: OUKITEL

Il nuovo tablet OUKITEL OT8 arriva per la prima volta su Banggood e ovviamente non manca un’offerta lampo dedicata: il prezzo scende a soli 185€, con tanto di spedizione rapida dall’Europa e la possibilità di pagare in tre comode rate con PayPal. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le