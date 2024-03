Elon Musk annuncia Grok 1.5: l’AI migliora nei ragionamenti e nella matematica

xAI, la startup di Elon Musk dedicata interamente all’intelligenza artificiale, ha annunciato la nuova versione 1.5 di Grok che mira a migliorare le performance del grande modello di linguaggio con capacità matematiche e di ragionamento superiori. L’annuncio arriva a pochi giorni dal lancio del progetto open-source per la versione 1.0, che adesso è liberamente accessibile a chiunque voglia utilizzarlo.

xAI presenta Grok 1.5: maggiore contesto e capacità matematiche migliorate

Crediti: xAI

Grok 1.5 è in grado di comprendere contesti fino a 128.000 token, utilizzando un ragionamento avanzato con una maggiore capacità di risoluzione dei problemi. Migliorano considerevolmente anche le capacità matematiche: la nuova versione infatti ha ottenuto un punteggio del 50,6% sul benchmark MATH e un punteggio del 90% sul benchmark GSM8K, due benchmark matematici che coprono un’ampia gamma di problemi di concorrenza dalle scuole elementari a quelle superiori.

Il nuovo Grok 1.5 sarà presto disponibile per i primi tester che potranno inviare il loro feedback per migliorare l’apprendimento di questa intelligenza artificiale. Il chatbot, inoltre, sarà disponibile nelle prossime settimane anche su Twitter/X, per tutti gli utenti abbonati.

