Shazam si rinnova su Wear OS: riconoscimento della musica anche senza smartphone

Con un nuovo aggiornamento arrivato in questi giorni sul Play Store, Apple ha rinnovato l’app di Shazam per Wear OS introducendo una funzionalità molto attesa la cui assenza comprometteva un corretto utilizzo tramite gli smartwatch. La nuova versione, infatti, offre la possibilità agli utenti di riconoscere la musica in riproduzione anche senza l’ausilio dell’app per smartphone.

Shazam su Wear OS non necessità più dell’app mobile per riconoscere la musica

Crediti: Google

Shazam, che dal 2018 è stata ufficialmente acquisita da Apple, è una delle app più celebri per il riconoscimento dei brani musicali in riproduzione. Con un semplice tap è possibile avviare il riconoscimento della canzone che stiamo ascoltando per conoscerne in pochi secondi il titolo, l’artista e tutti i dettagli aggiuntivi sul brano.

Con un nuovo aggiornamento arrivato in questi giorni, Apple ha rinnovato la versione Wear OS di Shazam per consentire il completo utilizzo del servizio anche senza la necessità di aver attiva l’app sul proprio smartphone. Questa nuova versione, infatti, consente di fare tap sul logo di Shazam per iniziare immediatamente il riconoscimento della musica in riproduzione, effettuando il login per sincronizzare gli altri brani identificati.

Potete effettuare il download e l’installazione della nuova app di Shazam per Wear OS direttamente attraverso la pagina ufficiale del Play Store.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le