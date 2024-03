WhatsApp rinnova la schermata di Chiamata su Android: prime immagini dalla beta

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad uno sviluppo continuo di nuove funzionalità ed interfacce per WhatsApp, dopo che negli anni passati l’avanzamento del software si era un po’ adagiato sugli allori della grande popolarità acquisiti soprattutto in Europa. Ultima in ordine di tempo, è la schermata di Chiamata che offrirà un restyling all’insegna dell’intuitività e dell’usabilità.

Una schermata di Chiamata più intuitiva in arrivo su WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.7.19 di WhatsApp per Android, il team di Meta ha deciso di far testare agli utenti iscritti al programma una nuova interfaccia per le chiamate che avvengono sulla popolare app di messaggistica istantanea. La nuova schermata dice addio al vecchio pulsante Indietro in favore di uno slider che permette di nascondere i comandi, mentre allo stesso tempo viene evidenziata la crittografia end-to-end.

In questo modo, gli utenti non toccheranno involontariamente il pulsante per chiudere la telefonata o per tornare alla lista delle conversazione senza effettivamente riagganciare. Per il momento questa funzionalità è disponibile solo per alcun tester selezionati, ed è lecito aspettarsi ancora qualche settimana di sviluppo prima che possa approdare anche nella versione stabile.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le