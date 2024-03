I canali e gli stati WhatsApp si aggiornano: nuove immagini per l’interfaccia rinnovata

Aggiornamento 27/02: WhatsApp continua a lavorare senza sosta per migliorare le funzionalità dei canali e in questi giorni ha introdotto nella versione beta una nuova interfaccia per gli stati e i canali suggeriti. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Dopo il lancio ufficiale dei Canali su WhatsApp, Meta sembrerebbe essere a lavoro per una nuova funzione che consentirà di rispondere ai post pubblicati in questi speciali gruppi. Le prime tracce di questa nuova modalità d’uso sono comparse in una nuova beta dell’app di messaggistica istantanea per Android.

WhatsApp: tutte le novità in arrivo nei canali

Arrivati in Italia soltanto la scorsa settimana, i Canali WhatsApp potrebbero presto arricchirsi di una nuova funzione. Nella versione 2.23.20.6 beta di WhatsApp per Android, infatti, alcuni utenti hanno notato un nuovo conteggio delle risposte date ai post nei Canali, lasciando quindi presagire che in futuro sarà possibile inviare dei commenti anche in questi nuovi gruppi.

Questa nuova funzione alimenterà le discussioni intorno a notizie e post pubblicate all’interno dei canali dai vari broadcaster, rispettando sempre e comunque la privacy. Secondo le prime informazioni, infatti, alle risposte non sarà allegato il numero di telefono dell’utente ma solo un identificativo.

Vista la rapida evoluzione dei canali di WhatsApp è possibile che questa nuova funzione sia disponibile per tutti nel corso delle prossime settimane, ma non escludiamo che possano volerci i classici 2 mesi di sviluppo anche in questo caso.

Aggiornamento 26/10: è finalmente possibile avere più amministratori per i canali

Con il lancio della versione 2.23.23.7 Beta di WhatsApp per Android, Meta ha finalmente introdotto la possibilità di avere più amministratori per un singolo canale. Attualmente, solo chi ha creato il canale ha privilegi elevati rispetto ai classici utenti, mentre in futuro si farà distinzione tra proprietario del canale ed amministratori, che potranno finalmente essere più di uno.

Grazie a questa nuova funzionalità sarà possibile invitare una persona presente nella rubrica a ricoprire il ruolo di amministratore del canale, oppure sceglierla liberamente tra gli iscritti. Sembra proprio che Meta stia lavorando senza sosta per introdurre le funzionalità di base che metteranno in pari i nuovi Canali con quelli presenti su Telegram.

Aggiornamento 11/11: in arrivo username e sticker

Nelle ultime due versioni beta di WhatsApp per Android, gli sviluppatori di Meta hanno incluso due peculiari funzionalità all’interno dei neo arrivati canali. La prima, quella sicuramente più banale, rappresenta la possibilità di inviare gli sticker anche all’interno dei canali broadcast, mentre la seconda potrebbe risultare molto più interessante.

Negli scorsi mesi, infatti, abbiamo visto come WhatsApp stesse lavorando all’arrivo degli username per i profili, ma dopo una sporadica apparizione in Beta non se n’è più saputo nulla. I nomi utenti, però, hanno fatto nuovamnete la loro comparsa con questa nuova funzionalità, offrendo la possibilità agli amministratori di crearne uno univoco per il proprio canale.

Aggiornamento 18/01: Messaggi vocali e sondaggi sono disponibili per tutti

Tramite il suo canale WhatsApp, Mark Zuckerberg ha annunciato il rilascio in versione stabile di una serie di novità per tutti gli utenti che utilizzano i nuovi canali della celebre app di messagistica istantanea. Da oggi, infatti, sarà possibile utilizzare liberamente i sondaggi, inviare messaggi vocali e condividere i post dei canali all’interno degli stati. Piccola novità anche per gli amministratori che adesso possono condividere i canali con altri membri dello stesso ruolo, anche se questa funzionalità sembrava essere disponibile già da diverse settimane ormai.

Aggiornamento 06/02: in arrivo i canali fissati in alto

Con l’ultima beta 2.24.4.3 di WhatsApp per Android, Meta ha aggiornato nuovamente la schermata dei canali per introdurre la possibilità di fissare in alto quelli considerati più importanti. Proprio come i messaggi nelle conversazioni di gruppo, infatti, sarà possibile far emergere dalla lista dei canali quelli che utilizziamo maggiormente oppure quelli a cui siamo più affezionati, per un accesso più rapido e diretto. Questa funzione è particolarmente utile se si è iscritti a molti canali e si fa confusione nel ritrovare quello di cui abbiamo bisogno in quel momento.

Aggiornamento: le reazioni ai post potranno essere disattivate

Grazie alla nuova versione 2.24.4.17 Beta di WhatsApp per Android, gli amministratori dei canali potranno finalmente disabilitare del tutto le reazioni ai post. Le scelte saranno tre: la possibilità di “reagire” con qualsiasi emoji, utilizzare soltanto quelle predefinite oppure disattivare completamente le reazioni. Al momento la funzione sembra essere in fase di rollout per una cerchia ristretta di tester, ma potrebbe arrivare già nelle prossime settimane anche in versione stabile.

Aggiornamento 16/02: il cambio di proprietà torna in beta

Con il lancio della versione 2.24.4.22 Beta di WhatsApp per Android, gli sviluppatori hanno introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea la possibilità di trasferire la proprietà di un canale ad un altro utente. Questo significa che chi crea un nuovo canale può farlo anche per conto di persone terze, trasferendo poi in seguito la proprietà all’account della persona interessata. La funzione è già disponibile nelle versioni Beta per Android e iOS, significa quindi che potrebbe arrivare molto presto anche nelle versioni stabili per essere sfruttata liberamente da tutti.

Aggiornamento 07/03: nuovo design per la lista dei canali e gli stati

Con la beta 2.24.4.19 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea un nuovo design per la lista dei canali. Questa rinnovata interfaccia permette di accedere rapidamente agli ultimi canali utilizzati, dando però spazio anche alla scoperta di nuovi. In questo modo gli utenti potranno mantenere invariato l’accesso ai propri canali preferiti, aggiungendo facilmente alla lista anche le nuove scoperte appena effettuate grazie al nuovo design a carosello.

Con la beta 2.24.4.23, invece, il team di WhatsApp ha modificato anche l’interfaccia relativa agli aggiornamenti di stato, presente sempre nella solita sezione “Aggiornamenti”. Quando il nuovo design sarà attivo per tutti, gli utenti potranno visualizzare gli aggiornamenti di stato dei propri contatti in un box rettangolare, seguiti subito dopo dai propri canali preferiti.

La beta 2.24.5.15 di WhatsApp per Android, inoltre, torna a mostrare i canali suggeriti a cui gli utenti potranno iscriversi con un singolo tap. Al momento, però, resta ancora sconosciuta la data di lancio di questo nuovo aggiornamento per l’interfaccia grafica dei canali.

Il rinnovamento continua anche con la beta 24.5.10.73 di WhatsApp per iOS, con il nuovo design per la pagina degli aggiornamenti che include stati e canali. Meta sembra stia uniformando l’interfaccia grafica su entrambe le piattaforme, quindi il nuovo design potrebbe essere davvero dietro l’angolo.

