SwitchBot celebra le offerte di primavera su Amazon: massimo risparmio con coupon esclusivo

La festa delle offerte di Primavera Amazon è finalmente iniziata e SwitchBot ha deciso di celebrare l’evento con tantissimi prodotti in sconto ed un coupon esclusivo che vi permetterà di massimizzare il risparmio e portare a casa i migliori gadget tecnologici del brand a prezzi davvero eccezionali.

Tante offerte da Switchbot con un coupon esclusivo che massimizza il risparmio!

Crediti: Switchbot

Tra le tante offerte, in sconto troviamo anche il robot aspirapolvere e lavapavimenti K10+, che grazie alla sua aspirazione da 2500 Pa e la navigazione LiDAR è in grado di pulire facilmente un intero appartamento. La stazione di svuotamento automatico garantisce un immagazzinamento della sporcizia per oltre 70 giorni mentre con un rumore prodotto inferiore ai 50 dB, quando è operativo non crea fastidi alle persone presenti in casa. Grazie all’offerta Amazon e al codice sconto esclusivo “GIZSPRING” è possibile portare a casa SwitchBot K10+ a soli 325.49€ (invece di 499.99€).

Arriva un ottimo sconto anche su SwitchBot Lock, in bundle con Hub Mini e Keypad Touch: questa serratura smart, infatti, permette di domotizzare in modo semplice ed efficace la porta di casa, aggiungendo funzioni intelligenti ed un tocco di sicurezza in più. Grazie al Keypad, inoltre, è possibile utilizzare anche un PIN oppure l’impronta digitale per bloccare e sbloccare la serratura, in modo da avere sempre un’alternativa pronta per entrare in casa. Con il codice “GIZSPRING” e l’offerta Amazon, questo prodotto può essere vostro a soli 160.42€ (invece di 229.99€).

Chi ama avere sempre sotto controllo l’ambiente domestico, invece, sarà felice di sapere che è in sconto anche SwitchBot Hub 2: un igrometro smart che si collega al Wi-Fi per fornire sempre informazioni dettagliate sulla temperatura in casa. Il dispositivo è dotato anche di controller IR e due pulsanti, che permettono di controllare in modo intelligente altri dispositivi ed impostare scene e azioni. Hub 2 è perfetto per controllare, per esempio SwitchBot Curtain 3, un dispositivo smart (anch’esso in sconto) che rende automatizzata l’apertura delle tende. Il coupon esclusivo “GIZSPRING“, unito all’offerta Amazon, permette di portare a casa Hub 2 a 55.79€ (invece di 79.99€) e Curtain 3 a 62.77€ (invece di 89.99€).

Gli sconti di SwitchBot sono attivi dal 20 al 25 marzo, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Qui sotto trovate tutte le migliori promozioni attualmente disponibili a cui bisogna aggiungere il coupon esclusivo “GIZSPRING” per ottenere il prezzo indicato nel box.

