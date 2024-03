NVIDIA lancia Chat with RTX: l’AI adesso anche con la ricerca delle immagini

Aggiornamento 20/03: grazie ad una nuova integrazione, NVIDIA Chat with RTX adesso è in grado anche di effettuare una ricerca delle immagini. Trovate tutti i dettagli all’interno dell’articolo.

Tutte le grandi aziende tech hanno lanciato in questi mesi nuovi chatbot con intelligenza artificiale, ma all’appello è sempre mancata chi questa AI la rende possibile con i suoi chip: NVIDIA. Il colosso statunitense, tuttavia, ha deciso di ovviare a questa situazione proponendo agli appassionati di GPT un’app che permette di avere un chatbot completamente personalizzato direttamente sul proprio PC, senza la necessità di collegarsi ad internet.

Anche NVIDIA ha il suo chatbot, ma niente internet: funziona tutto in locale

Crediti: NVIDIA

Chat with RTX è una demo tecnica che consente di creare un modello LLM (Large Language Model) GPT personalizzato collegato ai propri contenuti: documenti, note, video o altri dati. Con la tecnologia RAG (generazione di recupero aumentata), il modello TensorRT-LLM e l’accelerazione RTX, gli utenti possono conversare con un chatbot personalizzato per ottenere velocemente risposte pertinenti: il tutto, inoltre, viene eseguito localmente sul proprio PC Windows con GPU RTX (serie 30 o 40 con almeno 8 GB di VRAM), quindi i risultati sono rapidi e sicuri.

Questo progetto di NVIDIA può leggere i file pdf, doc e xml, oltre a poter consultare facilmente anche YouTube: inserendo un URL di una playlist, l’applicazione caricherà automaticamente le trascrizioni dei video, consentendo agli utenti di interpellare il chatbot per conoscere i contenuti trattati nei filmati. Grazie all’integrazione di CLIP, inoltre, questa AI è in grado di cercare le immagini presenti sul PC fornendo soltanto una semplice descrizione.

Chat with RTX è disponibile per tutti tramite il sito ufficiale, ma prima di effettuare il download e la lunga installazione, assicuratevi di rispettare i requisiti minimi per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in locale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le