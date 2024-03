La serie OPPO Reno continua ancora: in arrivo anche Reno 11A

Dopo il debutto della serie Reno 11 la casa cinese non ha smesso di lanciare nuovi modelli ed ora c’è un altro mid-range in dirittura d’arrivo. OPPO Reno 11A è stato certificato di recente: il debutto sembra vicino e anche le caratteristiche del telefono potrebbero non essere poi così nebulose.

OPPO Reno 11A certificato: cosa sappiamo sul nuovo medio gamma in arrivo

Reno 11F – Crediti: OPPO

La certificazione Bluetooth SIG non svela nessun dettagli su design e specifiche di OPPO Reno 11A, tuttavia potrebbe aver fornito un indizio importante. Il telefono è presente nel database dell’ente con la sigla CPH2603, la stessa di Reno 11F e F25 Pro. Insomma, tirando le somme, è chiaro che potrebbe trattarsi di un rebrand del modello 11F, dispositivo arrivato in altri mercati come membro della serie F.

Crediti: Thetechoutlook

Per quanto riguarda il lancio di OPPO Reno 11A, è probabile che non manchi molto: non c’è ancora una data, ma è probabile che arriveranno altri dettagli nel corso dei prossimi giorni. Per le specifiche, volendo prendere per buona l’ipotesi rebrand, di seguito trovate la possibile scheda tecnica (basata su Reno 11F). Resta da vedere se il nuovo dispositivo avrà caratteristiche identiche oppure se ci saranno delle differenze.

Dimensioni – 161,1 x 74,7 x 7,54 mm per 177 grammi

Certificazione IP65

Display AMOLED flat a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.100 nit

flat a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.100 nit Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G68 MC4

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR

Tripla fotocamera da 64 + 8 + 2 MP (f/1.7-2.2-2.4) con sensore OV64B, ultra-wide e macro

(f/1.7-2.2-2.4) con sensore OV64B, ultra-wide e macro Selfie camera da 32 MP (f/2.4)

(f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

