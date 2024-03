Maggiore scelta con iOS 18: ecco i cambiamenti in arrivo per Apple

Con un documento che illustra tutti i cambiamenti apportati ai propri servizi per il DMA, Apple ha annunciato anche alcune delle novità in arrivo con la prossima versione del sistema operativo mobile di iPhone. Per allinearsi alle richieste dell’Unione Europea, infatti, con iOS 18 continueranno i lavori che permetteranno agli utenti di scegliere le proprie app predefinite, tra cui anche quelle per la navigazione.

Apple permetterà di scegliere l’app di navigazione predefinita con iOS 18

Grazie al nuovo Digital Markets Act (DMA) entrato in vigore in questi giorni, gli utenti europei potranno avere maggiore scelta su come utilizzare i servizi digitali delle aziende considerate Gatekeeper. Apple, per esempio, entro il prossimo anno permetterà agli utilizzatori di iPhone di scegliere l’app predefinita per la navigazione e per l’apertura dei link con indirizzo. Non più Apple Maps, quindi, ma anche qualsiasi altra app concorrente (Google Maps, Waze, ect).

“Apple prevede inoltre di introdurre un nuovo controllo predefinito per gli utenti nelle Impostazioni per le app di navigazione. Apple punta a rendere disponibile questa soluzione entro marzo 2025“, si legge nel documento di 12 pagine pubblicato dalla stessa azienda soltanto poche ore fa.

Il nuovo iOS 18, quindi, si preannuncia essere davvero importante anche per i cambiamenti che verranno resi necessari dall’Unione Europea per far si che Apple continui ad operare liberamente anche sul suolo del vecchio continente.

