Dove comprare PlayStation Portal: di nuovo disponibile da MediaWorld!

L’iniziale scetticismo verso PlayStation Portal sembra aver lasciato spazio alla voglia degli utenti di riscoprire il remote play con la nuova console di Sony, che in poche settimane è diventata letteralmente introvabile. Scoprite, con questo nostro approfondimento, dove acquistare la console portatile per giocare in remote con PlayStation 4 e PS5 al miglior prezzo possibile!

PlayStation Portal: dove comprare la nuova console per il remote play con PS4 e PS5

PlayStation Portal è una console remote player che consente di accedere ai giochi sulla vostra console PS4 e PS5 tramite la rete Wi-Fi domestica. Il dispositivo è dotato di uno splendido schermo LCD da 8″ con risoluzione 1080p a 60 fps, con la possibilità di sfruttare le caratteristiche uniche del DualSense con le funzioni di feedback aptico e grilletti adattivi integrati già nel dispositivo.

Mediaworld – Disponibile (27/03)

PlayStation Portal è disponibile oggi da Mediaworld al prezzo di listino di 219.99€.

PlayStation Direct – Disponibile (01/02)

PlayStation Portal è disponibile oggi sul sito ufficiale PlayStation Direct al prezzo consigliato di 219.99€.

La nuova console di Sony sembra essere davvero introvabile ultimamente, ma questi elencati qui sotto sono gli store che in passato hanno avuto in stock PlayStation Portal e su cui potrebbe tornare a breve. Vi segnaleremo comunque la disponibilità ogni qual volta il dispositivo tornerà disponibile in uno shop online.

