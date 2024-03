Dove comprare Redmi Book Pro 14 e Pro 16 2024, i nuovi portatili con Intel Ultra

A febbraio Xiaomi ha presentato i nuovi portatili premium targati Redmi, due soluzioni equipaggiate con processori top di gamma di ultima generazione. Siete curiosi di mettere le mani sugli ultimi laptop? Allora ecco dove comprare Redmi Book Pro 14 e 16 in versione 2024, disponibili in varie configurazioni.

Redmi Book Pro 14 e Pro 16 2024: dove comprare i nuovi portatili premium

In fatto di specifiche, Redmi Book Pro 14 e 16 2024 non hanno nulla da invidiare a nessuno: entrambi sono dotati di schermi al top (da 14″ e 16″), con refresh rate a 120 Hz e 165 Hz, luminosità fino a 400 nit, certificazione TÜV Rheinland e Eyesafe 2.0 contro sfarfallii e luci blu. Non mancano processori di ultima generazione, ossia Intel Core Ultra 5 125H e Intel Core Ultra 7 155H, con 16/32 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di storage SSD. Per saperne di più ecco il nostro approfondimento dedicato ai nuovi portatili della costola di Xiaomi; continua a leggere per scoprire dove comprare Redmi Book Pro 14 e 16 2024, ovviamente con un occhio al risparmio! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Tutti i portatili presentano Windows 11 preinstallato in versione cinese, ma è possibile scaricare il pacchetto nella lingua desiderata; comunque in fase di acquisto è anche possibile scegliere una versione di Windows 11 Pro in una lingua preferita. Le spese di spedizione sono di 30€, senza costi doganali.

