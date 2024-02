Google Pixel Fold 2 svelato da OnLeaks: cosa ci aspetta col nuovo pieghevole

Il noto insider OnLeaks colpisce ancora e questa volta ci presenta i primi render affidabili dedicati al prossimo smartphone pieghevole della casa di Mountain View. Manca ancora un po’ di tempo al debutto di Google Pixel 2 Pro, ma già si comincia a delineare tutto: ecco cosa possiamo aspettarci dal top di gamma, tra design e specifiche tecniche.

Google Pixel Fold 2 nelle immagini render di OnLeaks: dettagli su design e specifiche del prossimo top pieghevole

Crediti: Smartprix x OnLeaks

Inizialmente il foldable è stato avvistato in alcune immagini dal vivo che hanno mostrato un design rinnovato rispetto al primo capitolo. Il formato generale appare più “quadrato” mentre il modulo fotografico presenta un nuovo look, seppur in linea con lo spirito della serie. Ora tocca a OnLeaks: l’insider, noto per la sua affidabilità, ha pubblicato le immagini render di Google Pixel Fold 2, “confermando” il design. Come al solito specifichiamo che non si tratta di immagini ufficiali, ma di render realizzati sulla base di quello che dovrebbe essere l’aspetto definitivo.

Crediti: Smartprix x OnLeaks

In termini di dimensioni, il nuovo Pixel Fold misurerebbe 155,2 x 77,1 x 10,54 mm da chiuso e 155,2 x 150,2 x 5,27 mm da aperto ed avrebbe dalla sua un display da 7,9″ interno (fino a 8,1″ contando gli angoli) e da 6,4″ esterno (fino a 6,6″ considerando anche gli angoli). Entrambi gli schermi sarebbero più grandi rispetto a quelli del primo Pixel Fold. All’interno dovrebbe trovare spazio una fotocamera sotto il display, posizionata nell’angolo in alto a destra.

Il nuovo layout della fotocamera è caratterizzato da un modulo rettangolare con bordi arrotondati, contenente tre sensori (comprensivi di ultra-wide e teleobiettivo). In realtà si intravede anche un quarto sensore, ma la sua natura non è chiara. Passando alle specifiche, Google Pixel Fold 2 avrà a bordo il chipset Tensor G4 accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR5X e storage di tipo UFS 4.0.

Crediti: Smartprix x OnLeaks

Al momento il periodo d’uscita è ancora incerto: il primo capitolo è stato presentato durante il Google I/O di maggio ma quest’anno potrebbe essere lanciato ad ottobre insieme a Pixel 9 e Pixel 9 Pro. Anche i due flagship della serie 9 sono stati anticipati da OnLeaks con tante immagini render: insomma, come al solito i dispositivi della casa statunitense sono protagonisti di leak piccanti ben prima del debutto.

