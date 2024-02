ASUS Zenfone 11 Ultra: il nuovo top di gamma ha una data d’uscita

Dopo la valanga di indiscrezioni trapelate sul prossimo flagship, la casa asiatica ha finalmente fatto la sua mossa. ASUS Zenfone 11 Ultra ha una data di presentazione ufficiale: non avremo una serie di dispositivi, bensì un unico modello (in arrivo anche alle nostre latitudini).

ASUS Zenfone 11 Ultra: ufficiale la data di presentazione

Crediti: Reddit

La dicitura Ultra poteva far pensare ad almeno due modelli in arrivo, ma è la stessa azienda a stroncare qualsiasi ipotesi. Tramite un teaser ufficiale, ASUS ha annunciato la data di presentazione di Zenfone 11 Ultra, un unico modello (a meno di un colpo di scena): l’evento di lancio è fissato per il 14 marzo, quindi tra meno di un mese. Il teaser mostra un dispositivo caratterizzato da uno schermo flat e un punch hole come l’attuale Zenfone 10; tuttavia rispetto a quest’ultimo il foro è posizionato al centro della parte superiore del pannello, anziché in alto a sinistra.

Crediti: ASUS

I leak sono stati sicuramente più generosi dato che ci hanno regalato una panoramica completa, con tanto di immagini e specifiche. Ovviamente si tratta di indiscrezioni da prendere con cautela, ma visto l’entrata in scena di insider noti potrebbero rivelarsi affidabili.

ASUS Zenfone 11 Ultra – Cosa aspettarsi dal nuovo flagship

dimensioni di 163,8 x 76,8 x 8,9 mm per un peso di 225 grammi

certificazione IP???

display AMOLED E6 LTPO a 12 bit da 6,78″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass Victus 2

a da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo

Raffreddamento ???

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.500 mAh con ricarica da 65W e wireless da 15W

con ricarica da e wireless da fotocamera da 50 + 13 + 32 MP (f/1.9- 2.2-2.4) con IMX890 , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 3x

(f/1.9- 2.2-2.4) con , OIS Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0 a 6 assi, ultra-grandangolare da 120°, 3x selfie camera da 32 MP f/2.45 FOV 90°, RGBW

f/2.45 FOV 90°, RGBW Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, ottimizzazioni audio Dirac, Type-C 3.2 Gen 1, NFC, mini jack 3.5 mm

Android 14 tramite Zen UI

