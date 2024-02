Due ingegneri di Google hackerano PlayStation Portal: sbloccato l’OS Android

Nonostante per il momento sia molto difficile da trovare in giro ed acquistare, alcuni ingegneri di Google sono riusciti a mettere le mani sulla nuova PlayStation Portal ed hackerarla. La nuova console remote player di Sony, infatti, è dotata di sistema operativo Android, ma ben protetto per non permettere in alcun modo l’accesso diretto all’installazione di nuove applicazioni o al resto dell’OS.

PlayStation Portal hackerato: adesso può emulare i giochi PSP

Crediti: Andy Nguyen

Andy Nguyen (noto nella scena hacking con il nome di thefl0w) e Calle Svensson, due ingegneri della sicurezza di Google, sono riusciti ad hackerare PlayStation Portal riuscendo ad eseguire un emulatore PSP (denominato PPSSPP) e riproducendo senza troppo problemi uno dei giochi più famosi al mondo: GTA III.

Essendo dotata di sistema operativo Android, infatti, la console di Sony può tranquillamente eseguire tutti gli emulatori sviluppatori per la piattaforma mobile di Google. Una volta superati i blocchi imposti dalla compagnia nipponica, gli ingegneri sono riusciti ad installare i file APK necessari per eseguire senza problemi i giochi direttamente in locale.

L’hacking, inoltre, ha permesso di scoprire che PlayStation Portal ha a disposizione poco più di 6 GB di spazio di archiviazione, ma difficilmente gli utenti potranno sfruttarlo. Nguyen, infatti, ha dichiarato che per il momento non ha intenzione di rilasciare l’hack e che servirà ancora diverso tempo prima che venga perfezionato. Tuttavia, nel corso del weekend, potrebbe essere rilasciati nuovi filmati che mostrano lo sblocco del sistema operativo in azione.

