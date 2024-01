Samsung Galaxy S24 Ultra: non tutti avranno lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

Contrariamente ai flagship delle varie Xiaomi, OPPO, vivo, OnePlus e Realme, Samsung Galaxy S24 Ultra è l’unico attorno a cui ci sono dubbi sul System-on-a-Chip che utilizzerà. Questo perché Samsung è anche chipmaker e solitamente si produce in casa i SoC Exynos che muovono i suoi smartphone, ma da qualche anno a questa parte non è così scontato. Con il passaggio ai 5 e 4 nm, la produzione di TSMC si è rivelata migliore, spingendola a preferire i suoi microchip, come nel caso dello Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy della serie S23: ma sarà così anche con il fantomatico Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy?

Samsung Galaxy S24 Ultra avrà lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, ma con delle differenze

There seems to be two models of the Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy



Model one: 3.4GHz clock speed on the Cortex X4



Model two: 3.3GHz clock speed on the Cortex X4



Both are powering the Galaxy S24 Ultra but in different regions. B is model one, N & U is model two pic.twitter.com/lJhvAimcbA — Anthony (@TheGalox_alt) January 5, 2024

Come riporta il leaker TheGalox, ci sarebbero due versioni di Samsung Galaxy S24 Ultra: una dotata di Snapdragon 8 Gen 3, SoC con CPU settata a 3,3 GHz, e una con lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy con CPU a 3,4 GHz. Una differenza tutto sommato trascurabile, questo 0,1 GHz, anche se bisognerà scoprire se ci sarà un overclock anche per la GPU Adreno, come accadde con Gen 2 for Galaxy, e/o altre differenze. Tuttavia, perché lanciare due varianti diverse? È comunque possibile che quelle avvistate dai leaker siano sì due versioni con SoC diversi ma esclusivamente in fase di test, mentre magari al pubblico sarà lanciata solamente una delle due.

L’impressione è che questo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy si dovrebbe fare, e non soltanto in esclusiva con Samsung ma anche con altri produttori, forse con il nome Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version come accaduto con Gen 2 for Galaxy poi rebrandizzato come Gen 2 Leading Version. E non dimentichiamoci che in ballo c’è anche il nuovo Exynos 2400, che però dovrebbe trovare spazio solamente su alcuni modelli.

