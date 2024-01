Samsung Galaxy S24+/Ultra su GeekBench, fra Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3

Aggiornamento 04/01: nuovi screenshot GeekBench per S24+ ed S24 Ultra, li trovate nell’articolo.

Premessa: quando si parla di benchmark, spesso i punteggi lasciano il tempo che trovano, e non fa differenza che il protagonista sia l’Exynos 2400. Ma nel caso di Samsung è interessante trattarne, perché la compagnia sud-coreana è stata al centro di una crisi che ancora l’attanaglia, anche se principalmente per altri motivi. Dopo anni di lamentele per la disparità fra Exynos e Snapdragon, Samsung ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e affidarsi solamente a Qualcomm per la serie Galaxy S23. Ciò cambierà però con la serie Galaxy S24, con la quale è praticamente certo verranno utilizzati Exynos 2400 e Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy?).

L’Exynos 2400 mostra i muscoli su GeekBench: sale l’hype per Samsung Galaxy S24

S24+ S24 Ultra

Parliamo quindi di benchmark, tornando prima alla serie Samsung Galaxy S22 e al relativo Exynos 2200, il cui processore riusciva a ottenere un punteggio medio GeekBench pari a 1.100/3.700 in single-core e multi-core; c’è poi stata la serie S23 e lo Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, il cui punteggio sale a 1.500/5.000.

Arriviamo così alla serie S24: secondo i rumor, i modelli S24 ed S24+ si baseranno sia su Snapdragon 8 Gen 3 che su Exynos 2400 a seconda dell’area geografica, mentre il modello Ultra solo su SoC Qualcomm in tutto il mondo. In nostro aiuto arrivano gli screenshot di GeekBench, dove S24+ ottiene punteggi attorno ai 2.193/6.895 in single/multi-core, mentre S24 Ultra attorno ai 2.297/7.104; in precedenza, i punteggi si fermavano a 2.067/6.520 per S24+ e 2.234/6.807 per S24 Ultra, ciò significa che le ottimizzazioni delle ultime settimane hanno dato i loro frutti.

Questi punteggi vanno in contraddizione con quanto vociferato in precedenza, quando i rumor affermavano (come potete vedere qua sopra) che l’Exynos 2400 avesse una CPU più potente dello Snapdragon 8 Gen 3, non tanto in single-core quanto in multi-core. Questo grazie alla prima CPU deca-core targata Samsung nonché la prima dopo i tentativi di MediaTek nel 2017. Più core ci sono, più le operazioni che si basano sul loro quantitativo avranno potenza a disposizione; tuttavia, si vocifera anche che Samsung possa aver depotenziato l’Exynos 2400 per non incappare in problemi di scarsa efficienza, il ché spiegherebbe perché i punteggi sarebbero inferiori rispetto al prossimo SoC Qualcomm.

