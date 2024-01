Massimo comfort con Newtral MagicH-BP, la sedia ergonomia con il supporto lombare che si regola da solo

Una postura corretta e una seduta comoda sono due elementi imprescindibili quando si passa tanto tempo su una sedia, per studio o lavoro. Newtral MagicH-BP è la soluzione perfetta che unisce entrambe queste caratteristiche: il prezzo scende grazie al codice sconto dedicato ed è presente anche la spedizione gratis direttamente dall’Europa!

Codice sconto Newtral MagicH-BP: la sedia da ufficio definitiva, in offerta con spedizione EU

Crediti: Newtral

Newtral MagicH-BP è una sedia da ufficio ergonomica e dotata sia di poggiapiedi che di supporto lombare. La caratteristica principale è proprio quest’ultimo, dato che si tratta di una feature pensata per migliorare la postura e supportare l’utente anche nei movimenti. Infatti l’azienda ha implementato un sistema con supporto lombare con regolazione automatica: lo schienale si adatta automaticamente ai movimenti della schiena, offrendo un supporto costante. In questo modo è possibile adottare una posizione confortevole e rilassata, lavorando senza sforzi eccessivi. Ovviamente è possibile regolare anche l’altezza della sedia, così come i braccioli, l’inclinazione dello schienale (fino a 136°) e il poggiatesta.

Crediti: Newtral

Il prezzo della sedia ergonomica Newtral MagicH-BP scende a 217€ utilizzando il codice sconto che trovate nel box in basso: si tratta di una cifra non per tutti, ma sicuramente è un bel ribasso rispetto al prezzo di listino. Inoltre è presente anche la spedizione gratis dai magazzini europei dello store: in questo modo potrai ricevere la tua nuova sedia in un lampo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

