ENGWE O14 è la bici elettrica pieghevole e compatta per i tuoi spostamenti in città

Spostarsi in città è comodo e conveniente con la bici elettrica ENGWE O14, una soluzione compatta e dal design pieghevole, con tanta autonomia ed un prezzo niente male: risparmia con questo codice sconto e c’è anche la spedizione gratuita direttamente dall’Europa!

Codice sconto ENGWE O14: risparmia con il nuovo coupon (c’è anche la spedizione dall’Europa)

Crediti: ENGWE

ENGWE O14 è una e-bike stile BMX caratterizzata da un motore brushless da 250W, una velocità massima di 25 km/h e fino a 82 km di autonomia (grazie alla batteria integrata da 48V 15.6Ah). Il design pieghevole è una manna dal cielo: in questo modo è possibile infilare il veicolo in auto (quando necessario), trasportarlo in ascensore con facilità oppure conservarlo in casa senza troppo ingombro. La bici elettrica monta pneumatici da 14″, un display LCD, una luce LED frontale e un fanalino di coda, doppi freni a disco e un ammortizzatore anteriore. Infine il manubrio ospita (oltre al display) anche un pratico supporto per smartphone.

Crediti: ENGWE

La bici elettrica pieghevole ENGWE O14 scende di prezzo su Banggood: basta utilizzare il codice sconto che trovate nel box in basso ed il prezzo sarà di 541€. Inoltre è presente anche la spedizione gratis dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock. N.B. – quando acquisti una bici o un monopattino elettrico assicurati che il veicolo sia in linea con le norme del Codice vigente. Scopri le ultime novità del Codice della Strada.

