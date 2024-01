OnePlus 12/12R, svelato il prezzo internazionale: più caro di OnePlus 11

Circa due settimane ci separano dallo scoprire ufficialmente OnePlus 12 e 12R: non tanto gli smartphone di per sé, che conosciamo già essendo già stati presentati in Cina, quanto il prezzo di vendita. Come spesso accade per i top di gamma cinesi, infatti, bisogna sempre fare un distinguo fra il prezzo in patria e quello fuori dai confini: nell’attesa di conoscerlo pubblicamente, un leak lo svela prima del tempo.

Ecco quale sarebbe il prezzo di vendita di OnePlus 12 e 12R fuori dalla Cina

OnePlus 12

Come rivelano i colleghi di TechPuls, OnePlus 12 sarà disponibile nelle due colorazioni Silky Black e Flowy Emerald al prezzo di 799$ per la versione base da 12/256 GB, salendo a 899$ per quella da 16/512 GB; se confermato, sarebbe un aumento di 100$ rispetto al suo predecessore, visto che OnePlus 11 venne lanciato negli USA al prezzo di 699$ e 799$, per quanto con memorie meno capienti da 8/128 GB e 16/256 GB.

Per quanto riguarda il prezzo in Italia, è difficile fare una stima precisa: considerato che OnePlus 11 venne lanciato da noi a 849€ e 919€, potremmo ipotizzare che l’aumento porti OnePlus 12 a 949€ e 1.019€, ma non è da escludere che in Italia l’aumento sia maggiore o inferiore.

Nel caso di OnePlus 12R, disponibile nelle due colorazioni Cool Blue e Iron Grey, partirebbe dal costo di 499$ per la versione da 8/128 GB, salendo a 599$ per quella da 16/256 GB. Qua non possiamo fare un confronto diretto, perché OnePlus 11R non venne presentato fuori dall’Asia.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le