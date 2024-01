Honor Magic V2 arriva in Italia: -500€ con Coupon Esclusivo e tanti accessori in regalo

Presentato in occasione di IFA 2023, finalmente il nuovo top di gamma pieghevole targato Honor debutta anche alle nostre latitudini e lo fa con un’offerta lancio imperdibile. Honor Magic V2 arriva in Italia con un super sconto di 500€ (grazie al nostro Coupon Esclusivo) e una serie di accessori in regalo: ecco tutti i dettagli sul nuovo arrivato, tra caratteristiche, prezzo, dove acquistarlo e come fare per risparmiare fin da ora!

Honor Magic V2 ufficiale in Italia: specifiche e prezzo del nuovo pieghevole top

Crediti: Honor

Dopo il lancio in patria e il debutto alla fiera IFA 2023, Honor Magic V2 fa capolino nel nostro paese con il suo stile unico: si tratta di un concentrato di tecnologia e design, con materiali premium, un look elegantissimo e specifiche stellari. Insomma, un dispositivo a cui è difficile dire di no, in particolar modo per gli appassionati tech! Si tratta del pieghevole più sottile sul mercato, con uno spessore di appena 4,7 mm da aperto e da 9,9 mm una volta chiuso, con un peso di soli 231 grammi. Il dispositivo offre una resistenza di prima categoria grazie alla cerniera in lega di titanio (realizzata tramite stampa 3D) con una durata di oltre 400.000 pieghe (certificata da SFS), promettendo un decennio di utilizzo quotidiano. A bordo troviamo una batteria ultra-sottile di nuova generazione Silicon-Carbon-Dual-Battery dello spessore medio di soli 2,72 mm, con una capacità di 5.000 mAh (e il supporto alla ricarica rapida da 66W).

Crediti: Honor

Insomma, Honor Magic V2 include più di 210 innovazioni tecnologiche che comprendono vari aspetti del dispositivo (cerniera, schermo, connettore Type-C, batteria, sistema di raffreddamento). Tra le altre caratteristiche troviamo il chipset Snapdragon 8 Gen 2, la connettività WiFi 6 ed una tripla fotocamera da 50 + 50 + 20 MP, con un ultra-grandangolare ed un teleobiettivo. Frontalmente è presente una selfie camera da 16 MP; lo schermo pieghevole è un pannello di grandi dimensioni con vetro Nanocrystal di seconda generazione, un’unità da OLED da ben 7,92″ con tecnologia LTPO (1-120 Hz) e PWM a 3.840 Hz.

Versione Porsche Design – Crediti: Honor

Oltre alla versione “standard” è stato lanciato anche Honor Magic V2 RSR Porsche Design, versione speciale nata dalla collaborazione con il noto brand legato al mondo della auto da corsa. Il design ricorda il cofano di una Porsche 911 mentre il display è dotato di uno scudo antigraffio NanoCrystal Shield, con una resistenza ai graffi 10 volte superiore e una grado di durezza superiore a 7 nella scala Mohs.

Versione Porsche Design – Crediti: Honor

Bello, potente ed elegantissimo, Honor Magic V2 debutta oggi in Italia (e in Europa) al prezzo di 1.999,9€. Vuoi mettere le mani sul nuovo flagship risparmiando la bellezza di 500€? Allora continua a leggere! Prima di procedere segnaliamo che prezzi e disponibilità di Honor Magic V2 RSR Porsche Design Edition saranno rivelati successivamente.

Honor Magic V2: risparmia 500€ con il nostro Coupon Esclusivo (e ci sono gli accessori gratis)

Il nuovo top di gamma pieghevole Honor Magic V2 è disponibile all’acquisto sul sito HiHonor ed è già possibile risparmiare grazie al nostro Coupon Esclusivo. Utilizzando il codice AGIZCHINAV2 si riceverà uno sconto di ben 500€: in questo modo il prezzo finale scenderà a soli 1.499,9€! Il Coupon è valido fino al 15 febbraio; inoltre lo smartphone viene venduto in bundle con un caricabatterie da 66W, una cover, 6 mesi di assicurazione di protezione per lo schermo ed un paio di auricolari true wireless Honor Earbuds 3 Pro oppure Honor Watch 4. Si tratta di un’occasione davvero imperdibile per mettere le mani sul pieghevole di nuova generazione, risparmiando tantissimo e ricevendo anche dei regali davvero niente male! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con Honor.

