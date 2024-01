Honor Magic 6/6 Pro e V2 RSR Porsche Design: annunciato l’evento in Europa

Come praticamente ogni brand cinese, anche Honor è solita presentare i suoi top di gamma annuali prima in madrepatria e poi (eventualmente) in Europa, come sta per accedere per Magic 6, 6 Pro e V2 RSR Porsche Design. Stavolta non parliamo di voci di corridoio, però, perché è la stessa compagnia ad aver annunciato che i suoi flagship stanno per debuttare anche alle nostre latitudini.

Honor: il debutto in Europa di Magic 6/6 Pro e V2 RSR Porsche Design si avvicina

Crediti: Honor

L’evento di presentazione si terrà in quel del MWC 2024 di Barcellona, più precisamente il 25 febbraio alle ore 14:00. I protagonisti saranno quattro: due saranno Honor Magic 6 e Magic 6 Pro, col modello più avanzato che ha certificazione IP68, schermo LTPO da 6,8″ 1.2K a 120 Hz e pillola punch-hole, vetro protettivo proprietari King Kong, Snapdragon 8 Gen 3, memorie fino a 16 GB di RAM e 1 TB di ROM, batteria da 5.600 mAh con ricarica 80W e wireless 66W, comunicazione satellitare, fotocamera da 50+50+180 MP con apertura variabile, teleobiettivo 2.5 e selfie camera di 50 MP con riconoscimento facciale 3D.

Ad accompagnarli ci saranno i nuovi smartphone pieghevoli: il primo è Honor Magic V2 e ce lo abbiamo già in Italia, mentre la vera novità per il pubblico occidentale sarà Magic V2 RSR Porsche Design. Realizzato in collaborazione con la casa automobilistica, sfoggia un’estetica più ricercata ma una scheda tecnica invariata: schermi LTPO da 6,43″ e 7,92″ a 120 Hz con supporto per lo stylus, Snapdragon 8 Gen 2, fino a 16 GB/1 TB di memorie, 5.000 mAh con ricarica a 66W, fotocamera da 50+50+20 MP con teleobiettivo 2.5x e selfie camera da 16 MP.

Appuntamento per il MWC 2024, visto che prevedibilmente alla conferenza spagnola scopriremo prezzi e disponibilità per l’Europa (Italia compresa).

