Le prime spedizioni di Vision Pro sono pronte: Apple anticipa i tempi per evitare ritardi

Apple Vision Pro non arriverà sul mercato prima del 2 febbraio, ma con l’apertura dei pre-ordini ed una stima di vendite piuttosto alta, la compagnia di Cupertino ha deciso di evitare qualsiasi tipo di ritardo preparando con largo anticipo le spedizioni. Sono diversi, infatti, gli utenti che in queste ore hanno visto aggiornare il proprio tracking per l’ordine con maggiori informazioni sul pacco in arrivo.

Apple Vision Pro arriva direttamente dalla Cina in un pacco davvero pesante

Crediti: Apple

Alcuni utenti che hanno ordinato Apple Vision Pro scegliendo l’opzione per la consegna a domicilio, in queste ore hanno potuto constatare che il tracking del loro ordine è stato aggiornando includendo informazioni sulla posizione attuale e sul peso del pacco. A quanto pare, infatti, il nuovo visore per la realtà mista di Apple partirà direttamente dalla Cina, con un pacco particolarmente pesante: ben 4.7 Kg.

Negli ultimi giorni Apple ha svelato il peso ufficiale di Vision Pro e della sua batteria, che al massimo riescono a raggiungere 1 Kg: il pacco particolarmente pesante, quindi, potrebbe includere delle protezione create ad-hoc per evitare che il dispositivo venga danneggiato durante il trasporto.

Tutti gli utenti dovrebbero comunque ricevere il loro ordine il 2 febbraio, anche se è possibile che alcune spedizioni vengano consegnate con qualche giorno d’anticipo visto la preparazione già in atto.

