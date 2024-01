Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra: svelati i sensori fotografici (potrebbero deludervi)

A ogni nuova uscita di punta per il settore smartphone, come nel caso degli ultimi Samsung Galaxy S24, S24+ ed S24 Ultra, diversi quesiti gravitano attorno alla fotocamera. Come scatta le foto? Come registra i video? Come si comporta in notturna? Quanto è capace lo zoom? Tutte domande che si legano in maniera imprescindibile ai sensori fotografici, gli elementi hardware da cui passano i dati che vengono poi elaborati e trasformati in foto e video.

Ecco i sensori della fotocamera di Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra

Ma quali sono i sensori della serie S24? Samsung non lo ha rivelato in sede di presentazione, ma i giornalisti che hanno avuto modo di metterci già le mani sopra hanno usato applicazioni apposite per scoprirlo. Ecco quindi tutti i dettagli:

Samsung Galaxy S24/S24+ Primario Samsung GN3 50 MP f/1.8, 1/1.56″, pixel da 1.0 µm Ultra-grandangolo Sony IMX564 12 MP f/2.2, 1/2.55″, pixel da 1.4 µm Teleobiettivo 3x Samsung S53K1 10 MP f/2.4, 1/3.94″, pixel da 1.0 µm Selfie camera Samsung S5K3LU 12 MP f/2.2

Samsung Galaxy S24 Ultra Primario Samsung HP2 200 MP f/1.7, 1/1.3″, pixel da 0.6 µm Ultra-grandangolo Sony IMX564 12 MP f/2.2, 1/2.55″, pixel da 1.4 µm Teleobiettivo Sony IMX754 3x 10 MP f/2.4, 1/3.52″, pixel da 1.12 µm Teleobiettivo 5x Sony IMX854 50 MP f/3.4 Selfie camera Samsung S5K3LU 12 MP f/2.2



Una rapida analisi ci fa capire che S24 ed S24+ hanno gli stessi sensori di S23 ed S23+; c’è una singola differenza se si confrontano invece S23 Ultra ed S24 Ultra, con quest’ultimo che sostituisce il Sony IMX754 da 10 MP con zoom 10x con un Sony IMX854 da 50 MP con zoom 5x. Come al solito, però, l’hardware racconta soltanto una parte della storia, perché oggi come non mai è il software a contare tantissimo, specialmente nella serie S24 dove l’intelligenza artificiale è così tanto presente.

