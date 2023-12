OnePlus 12 senza veli né segreti: tante immagini dal vivo a poche ore dal debutto

Manca ormai pochissimo all’evento del 5 dicembre, il quale segnerà il debutto in Cina del nuovo top di gamma della casa di Pete Lau. Ancora una volta avremo a che fare con un dispositivo elegante e potente, con ottimizzazioni Hasselblad per la fotocamera e – ovviamente – l’ultimo chip di punta targato Qualcomm. A una manciata di ore dal debutto ecco fare capolino una serie di immagini dal vivo di OnePlus 12, insieme agli ultimi teaser ufficiali (che confermano varie caratteristiche).

OnePlus 12 avvistato dal vivo in immagini e video: intanto l’azienda continua con le conferme ufficiali

Crediti: Weibo

Per quanto riguarda i nuovi teaser, la compagnia cinese ha confermato che OnePlus 12 avrà un corpo con certificazione IP65 (contro liquidi e polvere); il dispositivo non potrà essere immerso ma è dotato di una protezione totale da gocce, vapore, spruzzi e getti d’acqua. Tra le altre conferme abbiamo la presenza di una batteria da 5.400 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 100W, ma ci sarà anche quella wireless (da 50W). Per una connessione più stabile troveremo un chip Bluetooth 5.4 e non mancherà una porta USB Type-C 3.2 Gen 1 (per trasferimenti istantanei di foto, video e file da telefono a PC).

Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo Crediti: Weibo

Ci sono poi varie immagini dal vivo (alcune tratte da un video hands-on pubblicato sul social cinese Weibo) che mostrano la versione da 24 GB di RAM e 1 TB di storage. OnePlus 12 è equipaggiato con un display OLED da 6,82″, una tripla fotocamera da 64 + 50 + 48 MP, un modulo selfie da 32 MP e lo Snapdragon 8 Gen 3. Volete scoprire tutti i dettagli del flagship prima del debutto? Allora date un’occhiata al nostro approfondimento dedicato, con tutte le conferme e le indiscrezioni sul nuovo OnePlus.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le