La trasformazione di Bing Chat in Copilot è completa: la sfida delle AI continua

Aggiornamento 04/12: Microsoft ha annunciato il completamento della trasformazione di Bing Chat in Copilot, con il nuovo servizio che entra ufficialmente in GA (General Availability). Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

In occasione del Microsoft Ignite, la compagnia di Redmond ha deciso di unificare i nomi delle intelligenze artificiali lanciate finora sotto un unico brand. Bing Chat, dopo aver rivaleggiato con ChatGPT e Bard ci saluta in modo definitivo per far spazio a Copilot, l’AI che da questo momento sarà presente sul web, nelle app e naturalmente in Windows.

Copilot è il nuovo nome dell’intelligenza artificiale di Microsoft: addio Bing Chat

Il cambio di nomenclatura avverrà sia lato consumer che lato business, con tutti gli utenti che a partire da oggi non vedranno più il classico nome Bing Chat, bensì unicamente il nuovo logo di Copilot. Per l’occasione, e per rendere più facile l’accesso all’intelligenza artificiale, Microsoft ha pubblicato anche un nuovo sito web ufficiale molto più simile a ChatGPT, che tenta di slegarli da quello che fino ad oggi è stato l’uso nel motore di ricerca Bing.

La strategia di Microsoft, tuttavia, sembra essere un po’ confusionaria: la partnership con OpenAI ha consentito a Bing di guadagnare terreno su Google proprio grazie all’intelligenza artificiale. L’abbandono del brand, tuttavia, potrebbe significare che i risultati sperati non sono arrivati e che quindi è arrivato il momento di andare oltre e provare a competere solo nel settore dell’AI e non i quello dei motori di ricerca.

Copilot, proprio come Bing Chat, è supportato solo attraverso i browser Edge e Google Chrome su Windows e macOS, mentre gli utenti Windows 11 possono sfruttarlo anche tramite integrazione diretta con il sistema operativo.

Aggiornamento 04/12: Microsoft Copilot è disponibile in tutto il mondo

Microsoft ha annunciato in questi giorni che la trasformazione di Bing Chat in Copilot è finalmente completa, con il nuovo servizio di intelligenza artificiale che entra ufficialmente nella fase di General Availability, termine utilizzato in gergo per indicare un prodotto disponibile per tutti.

I cambiamenti sono solo nella UI e nella UX, mentre il servizio di Microsoft continuerà a sfruttare la potenza di GPT-4, il grande modello di linguaggio sviluppato dai OpenAI. Il nuovo logo e la nuova interfaccia, quindi, dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti a partire da queste ore.

