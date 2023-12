I tuoi regali di Natale su eBay: fino a 100€ di sconto con il nuovo Coupon!

Con l’arrivo del mese di dicembre è partito anche il periodo dei regali di Natale e in un momento frenetico come questo non poteva mancare un nuovo Coupon eBay. La piattaforma di e-commerce ti permette di risparmiare fino a 100€ su tantissimi prodotti: le categorie interessate sono una valaga, proprio per permetterti di scegliere il regalo perfetto, ma anche di pensare alle decorazioni!

Coupon eBay: è arrivata la nuova promozione per i regali di Natale, con tante idee e occasioni per risparmiare

Il nuovo Coupon eBay del mese termina il 20 dicembre 2023 alle ore 23:59: il funzionamento non cambia rispetto agli altri codici che abbiamo visto in precedenza. Il coupon va applicato nell’apposito campo al momento del checkout, prima di procedere con il pagamento; inoltre è valido su una selezione di venditori. Niente paura perché le categorie interessate ed i prodotti in promo sono davvero tantissimi. Abbiamo smartwatch, giochi, tablet, arredamento e illuminazione, articoli per animali e non solo. Per scoprire tutti gli articoli date un’occhiata alla pagina dell’iniziativa!

Per quanto riguarda le condizioni del Coupon eBay di dicembre, perfetto per i regali di Natale, è possibile ottenere uno sconto del 10% fino ad un massimo di 50€ (a fronte di una spesa minima di 20€). Il codice può essere utilizzato 2 volte per ogni utente, quindi lo sconto massimo ottenibile è di 100€ con due ordini! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

