Xiaomi Watch H: in arrivo una nuova serie di smartwatch con HyperOS

Non solo nuovi smartphone, secondo le ultimi indiscrezioni Xiaomi starebbe lavorando anche ad un nuova linea di smartwatch in arrivo nei primi mesi del prossimo anno. I rumor emersi su Twitter/X tramite un noto insider riportando anche il possibile sistema operativo utilizzato da questi nuovi dispositivi: niente Wear OS, ma bensì il nuovo tuttofare HyperOS.

Xiaomi si appresta a lanciare la nuova serie Watch H: il sistema operativo sarà HyperOS

Crediti: Xiaomi

Mukul Sharma, noto insider in attività su Twitter/X, in queste ore ha lanciato nuove indiscrezioni su quella che potrebbe essere parte della nuova lineup di prodotti Xiaomi per il 2024. Secondo il leaker, infatti, la compagnia cinese starebbe preparando il lancio della nuova serie di smartwatch Watch H, in arriva nel primo trimestre (Q1) del prossimo anno.

La particolarità di questi nuovi dispositivi dovrebbe essere proprio il sistema operativo: non Wear OS come accaduto per Xiaomi Watch 3, ma bensì il nuovo HyperOS in versione IoT. Il lancio dovrebbe avvenire, come sempre, prima in Cina, ma il leaker non esclude che in seguito questa linea di prodotti possa arrivare anche in occidente e di conseguenza in Europa.

Crediti: Mukul Sharma

Non ci resta quindi che attendere il prossimo anno, per scoprire quali novità ci riserverà Xiaomi per il settore degli indossabili.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le