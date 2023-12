Amazon rinnova l’app Alexa: le novità in arrivo su iOS e Android

Dopo 3 anni dall’ultimo aggiornamento grafico, Amazon rinnova finalmente il look dell’app Alexa su smartphone, introducendo allo stesso tempo nuove funzionalità che semplificano e velocizzano l’utilizzo della domotica. Grazie alla visualizzazione rapida dei preferiti, infatti, è possibile avere accesso immediatamente ai dispositivi più utilizzati o quelli di cui abbiamo maggiormente bisogno.

L’app Alexa per iOS e Android ha design e funzionalità tutte nuove

Crediti: Amazon

Grazie a questo nuovo aggiornamento, l’home page dell’app Alexa su iOS e Android adesso mostra immediatamente le informazioni di cui abbiamo più bisogno: la visualizzazione dei preferiti, per esempio, consente di avere accesso subito ai dispositivi più utilizzati, con la possibilità di utilizzare gli switch rapidi per accendere o spegnere le luci. Le shortcuts, inoltre, organizzano i dispositivi in base alla loro tipologia, permettendo di raggruppare quelli delle stesse categorie.

La sezione attività, invece, mostra in modo conciso le informazioni relativi a timer, allarmi oppure promemoria impostati tramite Alexa in una comoda lista. Gli abbonati a Ring Protect possono anche visualizzare dalla home gli snapshot delle videocamere connesse, mentre facendo tap sull’icona blu dell’assistente è possibile iniziare a chattare sia vocalmente che tramite testo (con tanto di suggerimenti per i task).

La novità più importante, tuttavia, non è al momento disponibile per tutti: negli Stati Uniti infatti Amazon ha lanciato Map View, che tramite i dispositivi iOS compatibili è in grado di ricreare una mappa completa della propria abitazione, posizionando in seguito i dispositivi per visualizzarli nell’ambiente. Speriamo che questa nuova funzionalità possa arrivare presto anche in Europa e in Italia.

