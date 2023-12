Atomstack Maker A10 V2 è un incisore potente e sicuro: oggi a meno di 200€

Nel mondo del fai-da-te gli incisori laser sono sempre più affermati, con dispositivi in grado di tagliare, incide e personalizzare oramai qualsiasi tipo di materiale. Se anche voi volete entrare in questo affascinante mondo senza spendere troppo, l’offerta che vi consigliamo oggi fa assolutamente al caso vostro: l’entry-level Atomstack Maker A10 V2, infatti, è disponibile su TomTop con il 67% di sconto!

Atomstack Maker A10 V2: laser da 12W e velocità da 24000mm/min

Crediti: Atomstack

Atomstack Maker A10 V2 è un incisore dotato di modulo laser da 12W con una lunghezza d’onda di 455±5 nm ed una precisione di 0.01 millimetri. Grazie all’ampio spazio di lavoro da 40 x 40 centimetri, questo dispositivo può essere utilizzare per elaborare personalizzazioni anche di dimensioni più grandi su qualsiasi tipo di materiale.

La struttura è particolarmente sicura e salda anche grazie agli assi X e Y rinforzati da una cinghia cingolata che regale una stabilità maggiore durante i movimenti. Il modulo laser, inoltre, è dotato di scudo protettivo che filtra il 97% dei raggi ultravioletti, così come gli occhiali di protezione inclusi in confezione.

Il macchinario può essere operato tramite connessione USB ad un PC Windows/Mac con supporto per le applicazioni LaserGRBL e LightBurn, per i formati di file NC, BMP, JPG, PNG, DXF e tanti altri ancora. Questo incisore, inoltre, può essere collegato anche all’applicazione per smartphone, velocizzando il processo di personalizzazione e taglio.

Atomstack Maker A10 V2 è disponibile oggi in offerta su TomTop al prezzo di 199€ invece di 591€, grazie ad uno sconto del 67%. La spedizione avviene, in questo caso, direttamente dai magazzini europei del celebre store online ed è totalmente gratuita.

